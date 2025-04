Dzieciom, które rodzą się przed 24. tygodniem ciąży, daje się zaledwie 10 do 35% szans na przeżycie. W tym przypadku prognozy się nie sprawdziły. Waleczna wcześniaczka Hailie Dillon niedawno świętowała swoje pierwsze urodziny.

Cheri Price, 22-letnia matka dziewczynki, poczuła pierwsze skurcze już w 20. tygodniu ciąży. Kobieta zgłosiła się do miejscowego szpitala w Newport (Wielka Brytania). Niestety placówka nie była przygotowana na przyjęcie porodu wcześniaka. Rodząca i jej partner postanowili poszukać innego szpitala. Cheri Price przyjęto do placówki w Middlesbrough. Akcję porodową udało się zatrzymać.

Jednak w 23. tygodniu ciąży, kobiecie odeszły wody. Na świat przyszła Hailie Dillon. Dziewczynka ważyła zaledwie 510 gramów. Lekarze nie mieli dla rodziców dobrych wiadomości. Tak niedojrzały wcześniak ma niewielkie szanse na przeżycie. Medycy decydowali się jednak otoczyć dziecko opieką i powalczyć o jego życie.

Hailie Dillon born so premature her skin was transparent

Now healthy and happy one year old https://t.co/JUFOp4LoOe #preemies #babies pic.twitter.com/wU3MAm30Ua

