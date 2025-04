Mówi się, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. Zwykle na mówieniu się kończy. Ta kobieta postanowiła wcielić słowa w czyn. Zaawansowany wiek nie przeszkadza jej w samotnym podróżowaniu. Swoją odwagą i determinacją do zwiedzania świata zawstydza wiele młodszych osób. Poznaj Babę Lenę.

Bohaterką jest historii jest Baba Lena. Ma 90 lat i pochodzi z Rosji. Na samotne podróżowanie po świecie zdecydowała się 7 lat temu. Od tej pory odwiedziła wiele krajów. Na liście miejsc, które zwiedziła są m.in.: Tajlandia, Wietnam, Izrael i wiele innych.

Baba Lena jest aktywna również internecie. Posiada konta na portalach społecznościowych, gdzie dzieli się z internautami relacjami ze swoich podróży. Wielu z nich wprawia o osłupienie! Podróże Baby Leny nie ograniczają się spokojnych spacerów po plażach i wizyt w muzeach. Przeciwnie! 90-letnia Rosjanka jeździ na motocyklu, wchodzi w interakcje z lokalną ludnością, a nawet... chętnie pozuje do zdjęć w kostiumie kąpielowym.

Baba Lena jest dla wielu osób wielką inspiracją. Swoją postawą zachwyciła nawet znaną podróżniczkę i dziennikarkę, Martynę Wojciechowską. Gwiazda poświęciła podróżujące 90-latce specjalny wpis na Facebooku.

Pod wpisem o Babie Lenie natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Komentujący nie kryli słów uznania dla Rosjanki. Niektórzy z nich zadeklarowali nawet... chęć zorganizowania zrzutki dla Baby Leny, by finansować jej kolejne podróże!

Co najbardziej zapamiętamy z tych Mistrzostw Świata i dlaczego jest to prezydent Chorwacji

Baba Lena naprawdę nazywa się Baba Lena Erkhova. Urodziła się i wychowała w Krasnojarsku. Od zawsze marzyła o podróżowaniu. W czasach ZSRR odwiedziła m.in. Polskę, Czechy i Niemcy. Niestety na przeszkodzie w realizacji pasji stanęły finanse. Baba Lena jednak nigdy nie przestała czuć potrzeby zwiedzania świata. Do realizacji swoich marzeń wróciła w wieku 83 lat. Wtedy wyruszyła w swoją pierwszą samotną podróż. Nie boi się wyjeżdżać sama. Przeciwnie - uznaje to za najlepszą metodę poznawania nowych miejsc.

Podróże oznaczają nowe życie, ludzi, spotkania. Wspaniale jest się uczyć powitań z różnych miejsc. Najważniejsza rzecz, jakiej dowiedziałam się na temat życia, to że we wszystkich krajach jest mnóstwo fantastycznych ludzi. Nie ma się czego bać, możesz umrzeć tylko raz i to, i tak w końcu nastąpi

- mawia.