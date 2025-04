Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podczas ostatniej konferencji prasowej zapewniał, że większość placówek edukacyjnych w kraju powróci do normalnego trybu pracy, a dzieci i młodzież 1 września zawitają do szkół i przedszkoli. Decyzja o rozpoczęciu nauki stacjonarnej należy jednak ostatecznie do dyrektora każdej z placówek.

Reklama

TVN24 informuje, że ok. 14 z nich postanowiło, że do ich szkół i placówek edukacyjnych dzieci nie wrócą od wrześniu, ponieważ sytuacja epidemiologiczna w regionie może zagrażać ich bezpieczeństwu. W tych 14 miejscach uzyskano zgodę rządu na kontynuację nauki zdalnej.

14 szkół pozostaje na nauce zdalnej

Do których placówek dzieci i młodzież nie wrócą w najbliższych dniach? TVN24 przygotował pełną listę szkół i przedszkoli, które w dalszym ciągu nie podejmą nauki stacjonarnej mimo decyzji MEN. Oto one:

Myszyniec: Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego

Kiełpino: Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego

Kościerzyna: I Liceum Ogólnokształcące

Żabnica: Szkoła Podstawowa im. ks. Barnima I

Bydgoszcz: Szkoła Podstawowa nr 47

Warszawa: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4 im. bł. Marceliny Darowskiej

Działoszyn: Przedszkole nr 2

Ruda Śląska: Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

Katowice: ZSS nr 6 w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

Sosnowiec: Zespół Szkół Specjalnych nr 5

Jadamwola: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego

Jastrzębie: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza

Świdnik: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego

Łukowica: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zalecenia MEN w kwestii powrotu dzieci do szkół

Minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji 28 sierpnia wyjaśnił, w jaki sposób rząd przygotował się na powrót do szkół tak, by zapewnić uczniom i pracownikom szkół bezpieczeństwo.

Przygotowaliśmy wytyczne dotyczące sposobu przygotowania placówek do pracy od 1 września, spoty, komunikaty. Odpowiadamy na bieżąco na pytania na stronie i komunikujemy się w mediach społecznościowych – podkreślił minister edukacji

fot. Materiały prasowe gov.pl

Pełną listę wytycznych dla szkół, uczniów i rodziców można przeczytać na oficjalnej stronie MEN, gov.pl/edukacja.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Ta kobieta pokazuje swoje życie po podwójnej mastektomii. "Moje piersi przeszły na wcześniejszą emeryturę"

Nowy makabryczny trend na TikToku. Dzieci udają ofiary Holokaustu

10-latka od 50 dni jest na kwarantannie. Wynik testu na koronawirusa ciągle jest pozytywny

Wiceminister finansów: drugi lockdown to czarny scenariusz, który nie jest wykluczony