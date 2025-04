Lockdown w pierwszej połowie tego roku był ciężkim doświadczeniem dla większości Polaków - nie tylko dla tego, że siedzenie w domu z powodu niebezpieczeństwa jest przygnębiające, ale przede wszystkim przez to, że zamrożenie gospodarki mocno odbiło się na naszych kieszeniach.

Wszyscy Polacy jednogłośnie chyba powiedzieliby, że drugi lockdown to rzecz, której za wszelką cenę chcieliby uniknąć. Podobnego zdania jest rząd, jednak jak mówi wiceminister finansów Piotr Patkowski, to, że wprowadzenie go ponownie jest ostatecznością, do której nikt wolałby się nie uciekać, wcale nie znaczy, że jest to całkowicie wykluczone.

Wiceminister finansów: drugi lockdown nie jest wykluczony

W rozmowie z RMF FM Piotr Patkowski wyznał, że chociaż wszyscy woleliby uniknąć drugiego lockdownu, nie da się stwierdzić na 100%, że nie czeka nas on w takim samym wymiarze, jak wiosną tego roku. Były wtedy zamknięte między innymi szkoły, restauracje, bary, kina, siłownie, instytucje kulturalne. Wiele firm zawiesiło swoją działalność ze względu na kryzys, który wywołała pandemia.

Piotr Patkowski zaznacza jednak, że o wiele bardziej możliwy jest inny, nieco bardziej optymistyczny scenariusz, który polegałby na punktowym zamykaniu gospodarki. Oznaczałoby to, że gospodarka byłaby zamykana lokalnie - w powiatach, w których ogniska zakażeń są największe.

W Polsce od końca lipca obserwujemy nagły przyrost zachorowań. Dziennie odnotowuje się nawet 2 razy więcej przypadków niż w pierwszej fali zachorowań. Odnotowano już 63 tysiące potwierdzonych zakażeń koronawirusem - wyzdrowiało 42 tysiące osób, zmarło zaś 1977 osób. W ostatnich dniach liczba nowych zachorowań sięga prawie 1000.

