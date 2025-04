12 września miał być najpiękniejszym dniem dla Kamili i Przemka, którzy brali ślub w Witnicy w woj. lubuskim. Okazał się jednak bardzo smutnym i przykrym wspomnieniem, które będzie prześladować parę młodą jeszcze przez długi czas. Wszystko przez złodzieja.

Reklama

Para młoda okradziona kopert i prezentów ślubnych

Kamila i Przemek pobrali się w kościele parafialnym panny młodej i udali się z gośćmi na przyjęcie weselne. Zanim się to jednak stało, bliscy pary zabrali od nich prezenty ślubne i koperty, które otrzymali podczas składania życzeń i zawieźli do domu Kamili, by były bezpieczne i nie zgubiły się w trakcie zabawy.

Około godz. 2 w nocy, młodzi chcieli jechać do domu po pieniądze, żeby zapłacić DJ-owi grającemu na weselu. Kiedy dotarli na miejsce okazało się, że w domu Kamili doszło do włamania. Skradziono wszystkie pieniądze z kopert, prezenty i biżuterię.

Dla Kamila i Przemka jest to wyjątkowo trudna sytuacja, ponieważ liczyli, że za pieniądze, które otrzymali od gości, będą mogli opłacić część weselnych kosztów. Teraz muszą znaleźć na to inny sposób i mają poważny problem. W związku z tym, ich rodzina i przyjaciele założyli zbiórkę w serwisie zrzutka.pl, by pomóc młodym zebrać chociaż część utraconej kwoty.

Na szczęście, jak podaje Wirtualna Polska, zeznania jednego ze świadków pomogły szybko namierzyć włamywacza. Wszystko wskazuje na to, że 66-letni mężczyzna śledził osoby przewożące prezenty ślubne i koperty do domu teścia Przemka. Został już zatrzymany, a część ukradzionych pieniędzy i biżuterii udało się odzyskać.

Z nowych informacji od policji wiemy, że sprawca włamania został zatrzymany przez gorzowską policję. Jedna dobra informacja jest taka że młodzi odzyskają część pamiątkowej skradzionej rodzinnej biżuterii i niewielką ilość w porównaniu do całości pieniędzy, która została zabezpieczona przez policję w mieszkaniu złodzieja - czytamy w opisie zbiórki

Reklama

To też może cię zainteresować:

Ola Żebrowska pokazała, jak karmi piersią. Fanki są zachwycone odważnym zdjęciem

Instagram vs rzeczywistość: ta dziewczyna pokazuje, że nie ma nieidealnych ciał

Katy Perry pokazała ciało po ciąży: pozuje w poporodowej bieliźnie i biustonoszu laktacyjnym