Jest wiele ognisk koronawirusa w Polsce, ale to o weselach mówi się zdecydowanie najczęściej - głównie dlatego, że w przeciwieństwie do tych ognisk, które wybuchają w zakładach pracy czy domach opieki, tych z imprez rodzinnych da się uniknąć.

Weselom, chrzcinom i innym rodzinnym wydarzeniom bacznie przygląda się ostatnio ministerstwo zdrowia. Wiceszef resortu Waldemar Kraska nie ma wątpliwości - jeśli weselnicy nie zaczną przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia.

Ogniska zakażeń wybuchające na dużych imprezach rodzinnych nie uchodzą uwadze resortu zdrowia. Póki co obostrzenia są wprowadzone jedynie w powiatach objętych tzw. czerwonymi i żółtymi strefami. W pierwszej z nich na weselu może bawić się 50 osób z wyjątkiem obsługi. W żółtych strefach jest to już 100 osób z wyjątkiem obsługi.

Niestety, jeżeli nie będziemy przestrzegać na imprezach rodzinnych zasad, które obowiązują, będziemy zmuszeni pewne obostrzenia wprowadzić. My w tej chwili nad tym bardzo wytrwale pracujemy, jest to bardzo trudna decyzja, ale jeżeli się to nie zmieni, będziemy musieli ją podjąć i to w dość krótkim czasie

- zapowiedział wiceminister zdrowia na konferencji prasowej.