Głównym celem strategii walki z koronawirusem, którą wprowadza rząd od początku epidemii w Polsce jest niedopuszczenie do przeciążenia służby zdrowia. Niestety stało się to o wiele wcześniej, niż początkowo przypuszczano. O ile pierwsza fala koronawirusa przeszła przez Polskę w miarę łagodnie, tak druga, z którą mierzymy się teraz, zbiera ogromne żniwo.

18 158 nowych przypadków odnotowano jedynie podczas ostatniego weekendu. Wśród blisko 80 tysięcy chorych prawie 650 pacjentów jest w stanie ciężkim lub krytycznym, wielu z nich potrzebuje respiratora. Coraz głośniej i częściej nazywa się fakty po imieniu - w polskich szpitalach brakuje łóżek, personelu i sprzętu. Wirusolodzy i epidemiolodzy nie mają jednak wątpliwości - najprawdopodobniej najgorsze jeszcze przed nami.

W szpitalach brakuje miejsc dla zakażonych koronawirusem

Media od dłuższego czasu zalewają dramatyczne rozmowy między zespołami karetek a dyspozytorami pogotowia. Jak podaje portal TVN24.pl, któremu udało się dotrzeć do jednego z nich, obie strony tych dyskusji, a niekiedy nawet kłótni, są przemęczone, rozgoryczone, a przede wszystkim bezsilne w tej całej sytuacji.

Dyspozytorzy pogotowia nie mogą kierować karetek z chorymi na Covid-19 do odpowiednich szpitali, ponieważ prawie z żadnym z nich nie ma już miejsc - nawet dla osób z zagrożeniem życia. Sytuacje opisywane przez portal dotycz Warszawy i Wrocławia, jednak sytuacje jest równie zła także i w wielu innych miejscach Polski.

Rząd otwiera pierwszy szpital polowy

W odpowiedzi na dramatyczną sytuację w stolicy rząd postanowił podjąć pierwsze kroki ku zwiększeniu liczby łóżek dla pacjentów chorych na koronawirusa. Widok szpitali polowych przerażał nas, gdy w marcu otwierały się one na zachodzie Europy. Teraz niestety czeka nas to w Polsce. Ruszyła budowa pierwszego szpitala polowego - będzie się on znajdował na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Jak donosi Wirtualna Polska, początkowo szpital będzie miał 500 łóżek. Jego budowa ruszyła w sobotę i ma potrwać do końca tygodnia. Rząd nie wyklucza, że szpitale polowe powstaną także w innych częściach Polski. W Agencji Rezerw Materiałowych dostępnych jest ponad 80 tysięcy łóżek.

tvn.24.pl, wp.pl

