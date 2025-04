Do tej pory w polskim Kodeksie Karnym widnieje dość okrojona definicja gwałtu. W art. 197 jasno określono, że karane przestępstwo zgwałcenia to „zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego, poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności przez jedną, lub wiele osób, posługujących się siłą fizyczną, przymusem, nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę”.

I chociaż pojawia się tutaj niewielka wzmianka o świadomej zgodzie na współżycie, to jest to zaledwie ułamek całego spektrum tego zagadnienia. W wielu krajach Europy, zwłaszcza skandynawskich, gwałt jest karany również wtedy, kiedy do czynności seksualnych dojdzie bez wyraźnej i jednoznacznej zgody na stosunek. Czy tak będzie też w Polsce?

Zmiana definicji gwałtu w Polsce

26 listopada 2020 roku w Sejmie odbyła się konferencja prasowa posłanek Lewicy, które przekazały, że otrzymały od Fundacji Feminoteka projekt ustawy korygujący definicję gwałtu. Posłanki zaznaczają, że rozpoczynają konsultacje w kwestii tej ustawy.

Musi być wprowadzona zmiana w kodeksie karnym, który stanowiłby, że poza tymi wszystkimi przesłankami dotyczącymi gwałtu znajdującymi się już w kodeksie, należy dodać przesłankę o tym, że kto nie uzyskał wyraźnej i świadomej zgody na kontakt seksualny, również będzie ponosił odpowiedzialność karną z tytułu gwałtu - powiedziała posłanka Anna Maria Żukowska

Lewica chce zmian w sprawie definicji gwałtu https://t.co/60kaeuFC5b pic.twitter.com/TctyKaFnmh

— Onet Wiadomości (@OnetWiadomosci) November 26, 2020

Ten pomysł zdaje się popierać znaczna większość społeczeństwa. Amnesty International zapytało Polaków, czy uważają, że definicja gwałtu powinna zostać wzbogacona o nowe zapisy. Aż 70 proc. ankietowanych uznało, że chce, by brak zgody na seks przesądzał o tym, że doszło do zgwałcenia.

