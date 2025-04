Przyjście dziecka na świat to zawsze dużo radości dla całej rodziny, ale przyjście dużego noworodka na świat to zawsze także i ciężka praca lekarzy, który pilnują, by poród przebiegał prawidłowo. W Piekarach Śląskich jednak waga jednego z urodzonych noworodków wprawiła w osłupienie także i kadrę lekarską.

Lekarze od początku byli pewni, że pani Magdalena urodzi duże dziecko. Nie spodziewali się jednak, że aż tak duże. Mała Maja przy urodzeniu ważyła bowiem 6860 g i mierzyła 66 cm. Tym samym została jednym z największych noworodków w Polsce. Polski „rekordzista” ważył niewiele więcej, bo równo 7 kilogramów i został urodzony siłami natury.

7-kilogramowy noworodek urodził się w Piekarach Śląskich

Jak relacjonuje pielęgniarka w rozmowie z TVN24, dziecko urodziło się zdrowe, a jego mama nie miała żadnych obciążeń. Zwykle tak duża waga niemowlaka wynika ze źle prowadzonej cukrzycy ciążowej, jednak to nie był ten przypadek. Pani Magdalena potrzebuje jednak pomocy z odżywianiem córeczki. Chociaż Maja ma dopiero 2 dni, je już jak... czteromiesięczne dziecko.

Świeżo upieczona mama potrzebuje też pomocy przy pielęgnacji Mai. Dziecko urodziło się przez cesarskie cięcie, przez co kobieta nie może póki co się przeciążać.

Źródło: tvn24.pl

