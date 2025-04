Nie wiemy, czy da się wyprzedzić sieć Lidl w zaskakiwaniu klientów. Ostatnio wypuścili kolekcję ubranek dla dzieci z bio bawełny, a teraz w ofercie pojawiła się... gra komputerowa „Fifa 18” w konkurencyjnej cenie. Ile kosztuje gra „Fifa 18” w Lidlu?

Lidl po raz pierwszy w swojej ofercie posiadać będzie gry od światowego producenta Electronics Arts - chwali się marka.

W Lidlu „Fifa 18” w niskiej cenie

Najnowsza edycja „Fify 18” to nie lada gratka dla fanów piłki nożnej i oczywiście - gier komputerowych. Na sklepowych półkach pojawiła się 29 września, a ceny gry wahają się od 198 złotych do 235 złotych w zależności do tego, na jakim sprzęcie chcemy ją odtwarzać: wśród możliwości znajduje się PC, PS4, Xbox One, PS3 oraz Xbox 360.

Będzie bitwa o „Fifę 18" w Lidlu?

Gra „Fifa 18” będzie dostępna w 600 sklepach w „kasie numer 1”. Posiadacze starszych konsol nie zostali pominięci i będą mogli zakupić tytuł również na PlayStation 3 i Xbox 360. Choć cena produktu jest zbliżona do tych, które zapłacimy w sklepach wyspecjalizowanych z elektroniką, grami czy gadżetami, to jest wysokie prawdopodobieństwo, ze na klientów pozytywnie wpłynie szok spowodowany obecnością produktu EA Games Sports w dyskoncie. To sprawia, że staje się on bardziej osiągalny? Większa dostępność tego tytułu z pewnością wpłynie na wyniki sprzedaży. Na okładce gry pojawi się Cristiano Ronaldo, a polskim ambasadorem „Fify 18”. został Kamil Glik.

