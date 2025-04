Po raz kolejny Lidl wraca z ofertą skierowaną do najmłodszych, a raczej do rodziców maluszków. Od poniedziałku 25 września w sklepach pojawią się ubranka Lupilu BIO dla dzieci. Wysoka jakość, dobry design, należyta staranność i estetyka wykonania, a to wszystko w bardzo korzystnej cenie.

Ubranka z BIO bawełny w Lidlu - Lupilu BIO

Lidl przygotował wyjątkową kolekcję ubrań i akcesoriów z bawełny organicznej Lupilu BIO, która będzie dostępna od poniedziałku 25 września we wszystkich sklepach Lidl. W najnowszej kolekcji znalazły się elementy niezbędne podczas wczesnojesiennych spacerów, utrzymane w modnych, pastelowych kolorach oraz w tonacji beżu i brązu. Wzory są przepiękne, uniwersalne i modne. Ceny jak zwykle przystępne, a dodatkowo biorąc pod uwagę, że ubrania zostały wykonane z certyfikowanej bawełny organicznej - dlaczego to takie ważne?

Ubranka Lupilu BIO z certyfikatem

Ubrania mają nie tylko był ładne i modne, lecz przede wszystkim bezpieczne i i trwałe. Lupilu BIO to odzież stworzona z bawełny organicznej – wygodnej, funkcjonalnej i jednocześnie przyjaznej dla skóry dziecka. Każdy element posiada testy świadczące o tym, że materiały z których zostały wyprodukowane są wolne od szkodliwych substancji i że dostawcy, którzy je dostarczają są godni zaufania. Produkty Lupilu BIO zostały odznaczone certyfikatami. Potwierdzają one, że dany artykuł składa się co najmniej w 95% z włókien ekologicznych:

Oeko-Tex Standard 100, będącym wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.

Tested Quality, potwierdzającym jakość wykonania produktu i dopasowanie rozmiarów.

Lupilu BIO Posiadają także wyróżnienia:

Organic 100 Content Standard

Global Organic Textile Standard.

Nie tylko ubranka - akcesoria Lupilu

W asortymencie będą dostępne m.in.: kombinezony z dzianiny (34,99 zł/szt.) w 4 kolorach do wyboru czy wygodne body (27,99 zł/opak./2 szt.), sweterki (34,99 zł/szt.) w 6 różnych wzorach m.in.: ażurowe, ze ściągaczami czy kapturem. W kolekcji znajdą się także spodnie (27,99 zł/opak./2 pary) z elastycznym, wywijanym pasem oraz pajacyki z zatrzaskami dla łatwego zdejmowania i zakładania (27,99 zł/szt.).

Lupilu BIO to nie tylko funkcjonalna odzież dla najmłodszych, ale także przydatne akcesoria. W asortymencie znalazły się także śpiwory z zamkiem błyskawicznym o długości 70, 90 i 110 cm (39,99 zł/szt.), chłonne ręczniki z kapturem (25,99 zł/szt.) oraz śliniaki (15,99 zł/opak.). Przydatne dla każdej mamy będą również uniwersalne pieluszki tetrowe (29,99 zł/opak.), bezpieczne dla skóry niemowlaka. Ciekawym elementem oferty jest również 3-częściowy zestaw pościeli (49,99 zł/ zestaw), wykonany w 100% z BIO bawełny.

Zerknijcie do galerii ze zdjęciami ubranek i wybierzcie coś dla maluszków!