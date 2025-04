Z Nowym Rokiem w Islandii weszło nowe prawo regulujące wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn. Oficjalnie przyjęto, że pensja na tym samym stanowisku ma być równa bez względu na płeć.

Islandia jest pierwszym krajem, który wprowadza równość płać dla kobiet i mężczyzn. Od teraz w Islandii kobiety i mężczyźni wykonujący te same prace, muszą zarabiać tyle samo. Pracodawcy, którzy nie dostosują się do zmian, będą karani finansowo. Światowe Forum Ekonomiczne uważa Islandię za najbardziej równościowy pod względem płci kraj na świecie, bo to kolejny raz, kiedy ten kraj udowadnia, że ceni kobiety i ich pracę.

Solidarne Islandki to wzór do naśladowania

W październiku 1975 roku Islandki wyszły na ulice protestować - opiekę nad dziećmi przekazały mężczyznom, nie pojawiły się w pracy. Wówczas 90% wszystkich mieszkanek Islandii zebrało się w Rejkiawiku i walczyło o swoje prawa, bycie zauważonymi w społeczeństwie, podwyżki płac i równouprawnienia w miejscach pracy w domu i poza nim. Zebrały się dziewczynki, nastolatki, kobiety w średnim wieku i emerytki. Islandia po proteście stała prowodyrem w kwestii praw kobiet - w 1980 roku wybrano tam pierwszą na świecie prezydent - kobietę, Vigdis Finnbogadottir. Teraz kobiety dopięły swego w kwestii równości wynagradzania kobiet i mężczyzn.

Kobiety nie mogą zarabiać mniej niż mężczyźni

Islandia pragnie zlikwidować dziurę finansową wynikającą z nierówności płac do 2022 roku. Ustawa obejmie agencje rządowe i firmy zatrudniające ponad 25 pracowników. Zakłady pracy mają mieć certyfikaty od rządu, które mówią o równym traktowaniu pracowników obojga płci.

Nic tylko brać przykład. Uważacie, że inne kraje powinny pójść w ślady Islandii?

