Miłośnicy upałów mają w końcu takie lato, jakie kochają najbardziej. Sierpień jest oficjalnie najcieplejszym miesiącem roku 2020, a większość jego dni jest bezchmurna i bezapelacyjnie wakacyjna. Gorzej czują się jednak osoby, które za upałami nie przepadają z przyczyn zdrowotnych i nie tylko. Ci wypatrują już jesieni i ochłodzenia, IMGW nie ma dla nich dobrych wieści.

Prognoza pogody na wrzesień 2020

Jak podaje TVN Meteo, IMGW przygotował już oficjalną prognozę pogody na zbliżający się wrzesień. Na razie musimy zapomnieć o przyjściu jesiennej aury, która zawita do Polski prawdopodobnie dopiero w październiku. Wrzesień będzie bowiem przedłużeniem lata.

Według modeli prognostycznych opracowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura we wrześniu będzie na ogół „powyżej normy” w całym kraju. Oznacza to, że w tych rejonach temperatura będzie wyższa, niż bywała normalnie w latach 1981-2010. Jedynie miejscami - w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim będzie „w normie” - czytamy na TVNMeteo.pl

Oznacza to, że z gorączką musimy się jeszcze nieco pomęczyć. Jest to jednak dobra wiadomość dla tych z nas, które planowały posezonowy wyjazd na urlop. Wrzesień będzie do tego celu miesiącem idealnym.

A co z opadami? Z modeli prognostycznych IMGW wynika, że w większości kraju średnia opadów we wrześniu 2020 będzie „poniżej normy” lub „w normie”. Nie musimy się więc raczej obawiać wielu deszczowych dni i ulewnych opadów.

Oczywiście należy przyjąć margines błędu, który występuje przy tak daleko wychodzących w przyszłość prognozach. Jesień może nas jeszcze zaskoczyć i pojawić się wcześniej niż się jej spodziewamy.

