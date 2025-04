Do wyboru do koloru

Reklama

Zarówno kilkulatek, jak i nastolatek mogą wiele skorzystać spędzając czas przy komputerze, np. nauczyć się programowania, grafiki komputerowej, komponowania muzyki, tworzenia gier, sterowania robotami, a nawet... budowania rakiet, które dotrą do stratosfery (taką konstrukcję ma już na swoim koncie 12 letnia dziewczynka z Białegostoku). Zdobyte umiejętności mogą potem wykorzystać w życiu zawodowym, czy w rozwijaniu swoich pasji. Najlepiej zapisać dziecko na specjalne warsztaty, kursy lub do klubu, który prowadzi tego rodzaju zajęcia (np. szukaj bezpłatnego programu UPC Future Makers i fundacji CoderDojo).

Na czym to polega

Reklama

Programowanie to umiejętność takiego wydawania poleceń komputerowi, aby maszyna je zrozumiała i poprawnie wykonała. Chodzi o to, żeby nie ograniczać się do funkcji narzuconych przez komputer, ale żeby możliwości urządzenia dopasować do swoich potrzeb. Dzieci, doskonale to potrafią, gdy się je odpowiednio zaciekawi i wyposaży w potrzebną wiedzę.

Małgorzata Świgoń