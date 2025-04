Nastolatek to często bunt i skrajne emocje. W tej kwestii nic się nie zmienia od lat. Wielu z nas niestety nie wie, jak się zachowywać, gdy dziecko ciągle pyskuje i podnosi głos. Wydaje się, że żadna metoda nie działa. Niemiłe odpowiedzi, ogniste komentarze, arogancja – czy naprawdę nic się nie da z tym zrobić? Sprawdź!

Reklama

Skuteczne sposoby na pyskującego nastolatka

Wyrażanie swojego zdania nie jest niczym złym – również w przypadku nastolatków. Każdy ma do tego prawo niezależnie od wieku. Chodzi tylko o to, żeby robić to we właściwy sposób.

Jak rozmawiać z nastolatkiem?

Jeśli masz w domu pyskatego nastolatka z pewnością tych kilka wskazówek ci się przyda.

Nie wdawaj się w rozmowę, jeśli widzisz, że dziecko jest zdenerwowane i zaczyna się unosić. Przerwij dyskusję podkreślając, że wrócicie do tego jak się uspokoi. Zawsze bądź konsekwentna, a szybko zobaczysz efekty. Nie daj się sprowokować. Zachowaj zimną krew. Chwilami może być ci ciężko, będziesz mieć ochotę coś wykrzyczeć, ale musisz się opanować, jeśli nie chcesz kolejnej awantury. Odpowiadaj krótko, rzeczowo, bez emocji . Jeśli widzisz, że rozmowa idzie w niewłaściwym kierunku, spokojnie ją przerwij i przełóż na inny termin. Pamiętaj, że twoje dziecko cię obserwuje i to od ciebie uczy się, jak rozmawiać i panować nad emocjami. Mów o swoich uczuciach. Nie bój się oświadczyć młodemu gniewnemu, że jest ci przykro, gdy podnosi głos. Dużo rozmawiaj z dzieckiem. Najlepiej wtedy, gdy oboje jesteście spokojni. Pytaj, staraj się dotrzeć do sedna problemu i nie narzucaj swojego zdania. Więcej słuchaj, a mniej mów. Nie staraj się za wszelką cenę wymusić coś na dziecku. Pozwól mu zachować swoją indywidualność i swoje zdanie na jakiś temat. Uszanuj je, ale poproś, by twoje zdanie też było szanowane. Poświęcaj swojemu nastolatkowi jak najwięcej czasu. On ma swój świat i swoje zajęcia, ale wbrew pozorom ciebie też potrzebuje. Jeśli wiesz, że nigdzie nie wychodzi, możesz mu zaproponować, że zrobicie coś wspólnie. Jeśli odmówi, nie złość się. Może następnym razem sam coś zaproponuje. Gdy pytasz, nie rób tego na zasadzie przeprowadzania wywiadu. Młody, niezależny człowiek tego nie lubi. I tak powie ci tylko tyle, ile będzie chciał. Często rozmawiaj z dzieckiem jak równy z równym. Zainteresuj się tym, co lubi, na czym mu zależy i dlaczego. Możesz wyrazić swoje zdanie, ale zrób to tak, żeby nie urazić i nie krytykować nastolatka. Razem szukajcie rozwiązań nie oskarżając się wzajemnie. Szanuj zdanie swojego dziecka. Mów mu często, że go kochasz. Chwal go, gdy na to zasłuży. Nawet, jeśli będą to tylko drobiazgi. Bądź oparciem dla swojego nastolatka. Niech wie, że zawsze może na ciebie liczyć. Unikaj rozpraw na temat tego, co twój nastolatek powinien, a czego nie powinien i że ty w jego wieku byłaś nieskazitelna. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale dorastające dzieciaki takie pouczanie bardzo denerwuje. Nie oznacza to, żebyś nie mówiła nic, ale rób to z wyczuciem.

Poza tym musisz wiedzieć, że nie to, co mówisz najbardziej w tym wieku trafia do dzieci, ale to, co robisz. Dorastające dzieciaki obserwują rodziców i z czasem zaczynają nieświadomie ich naśladować.

Reklama

25 rzeczy, które powinien usłyszeć od rodziców każdy nastolatek