Kolekcja „Esmara by Heidi Klum: Heidi and The City” wchodzi do sklepów 18 września i już wiemy, że tego dnia każdy z Lidlów przeżyje prawdziwą inwazję fashionistek. W progi popularnego dyskontu wchodzi „high fashion” sygnowane nazwiskiem wziętej modelki. Sprawdziłyśmy, czy będzie się o co bić i wybrałyśmy kilka rzeczy, które naszym zdaniem zasługują na miano hitów kolekcji.

Heidi Klum dla Lidl będzie hitem?

Lidl nie może narzekać na zainteresowanie klientów, a tym bardziej teraz. „Esmara by Heidi” to międzynarodowe wyzwanie dla sieci Lidl i dla samej modelki. Premiera kolekcji miała miejsce w Nowym Jorku podczas Tygodnia Mody NYFW. Dwugodzinny pokaz w przestrzeni imitującej sklep był niebywałym przedsięwzięciem, o którym rozpisują się media, a klientki czekają, aż nałożą dżinsy sygnowane nazwiskiem Heidi Klum za... 49 złotych.

„Chcę, by każda kobieta czuła się WOW w tym, co nosi”

Składająca się z ponad 80 elementów kolekcja stawia na jakość, modne trendy, dobre ceny i to w każdym rozmiarze. Ma być efekt #WOW, a zatem nie brakuje odważnych printów (panterka) i odważnego kolor (kobalt). W kolekcji znalazły się akcesoria (4 modele zamszowych torebek) i buty (szpilki, botki czy obuwie sportowe). Wszystko w przystępnych cenach. Najtańsza rzecz to wiskozowy top na ramiączkach za 25 złotych, dostępny w czterech wersjach kolorystycznych. Najdroższa zdecydowanie jest zamszowa ramoneska, w opcjach: brązowej i czarnej. To wydatek 229 złotych. Radzimy nie sugerować się rozmiarem - w przypadku tych kurtek lepiej decydować się na rozmiary większy, niż zazwyczaj nosimy (Lidl wprowadził „Licznik rozmiarów online”, który ma ułatwić ten proceder).

NYFW, fot. materiały prasowe

Kompletując jesienną garderobę, warto zerknąć w kierunku bardzo udanych bluz i swetrów: długa, ocieplana bluza z kapturem występuje w kolorze czarnym oraz w wersji ekstrawaganckiej, czyli w panterkowym wzorze. Ich skład to stosunek 80% bawełny do 20% poliestru. Jest komfortowa w noszeniu i jeśli miałybyśmy wybrać jedną rzecz, która byłaby absolutnym must-have kolekcji, to byłaby to właśnie ta bluza. Szkoda, że jest tylko w dwóch wersjach kolorystycznych. Czy oczekiwania sprzedażowe przerosną możliwości nabywcze klientów? Wątpliwe. Dostrzegłyśmy kilka perełek, którymi z chęcią wypełniłybyśmy szafy na jesień i znajdziecie je w galerii, wraz z cenami.

#LETSWOW, czyli Heidi Klum marzy się moda na każdą kieszeń

Kolaboracja z Heidi Klum jest jednak wyjątkowa i opatrzona silną promocją. Całość oscyluje wokół zasady mix & match - wszystko do siebie pasuje, każdy element jest przemyślany, a stylizacje odpowiadają zarówno biurowemu dress code'owi, wieczornemu wyjściu, jak i relaksowi w kapciach przed telewizorem.

Oceńcie same i zerknijcie na nasze typy. Może znajdziecie coś dla siebie?

