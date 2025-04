Jeśli do tej pory robiłyście zakupy tylko na wyprzedażach, albo ostatecznie podczas promocji w dyskontach, to do swojej listy odwiedzanych miejsc powinniście dopisać jeszcze Pepco. Dlaczego?

Okazuje się, że poza akcesoriami do domu, gadżetami dla zwierząt i zabawkami, znaleźć tam można ubrania w bardzo atrakcyjnych cenach. Do wszystkich sklepów właśnie weszła jesienna kolekcja.

Co znajdziecie w ofercie Pepco?

Przede wszystkim swetry. Dostępne są w 4 wersjach kolorystycznych i o różnych splotach, w rozmiarach od XS do XL. Wszystkie kosztują 29,90 złotych. Oprócz nich znajdziecie spódnice z żakardowym wzorem po 19,90 złotych i spodnie z lampasami z imitacji skóry po 29,90 złotych. Zajrzyjcie do naszej galerii po najciekawsze ubrania z kolekcji!

Oferta ważna jest jeszcze przez tydzień, do 26 października. Pośpieszcie się! Na instagramowym profilu marki, dziewczyny w samych superlatywach opowiadają o swetrach, które udało im się kupić. Podejrzewamy, że znikają z wieszaków w piorunującym tempie!

