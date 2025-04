Podczas gdy promocja na kosmetyki kolorowe w Rossmannie dobiega końca, kolejne drogerie starują z nowymi obniżkami. Jeśli nie zdążyłyście zrobić zakupów, ale nie macie ochoty przepychać się przez tłumy klientek, idźcie do Hebe. Właśnie rozpoczęła się tam promocja na kosmetyki marki Rimmel. Wszystkie produkty dostaniecie 50% taniej!

Które produkty marki Rimmel warto kupić?

Kosmetyki marki Rimmel uwielbiane przez wszystkie Brytyjki, taką samą miłością pokochały także Polki. I nic dziwnego, produkty są dobrej jakości i mają przystępne ceny. Wśród naszych hitów znajdziecie podkład do twarzy w musie, korektor rozświetlający pod oczy, błyszczyk, paletę do konturowania oraz jeden z lepszych jakie kiedykolwiek miałyśmy lakier do paznokci.

Promocja na kosmetyki Rimmel trwa do 25 października lub do wyczerpania zapasów. Pamiętajcie, że 50% zniżka obowiązuje tylko z kartą Hebe.