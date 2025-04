Co tak naprawdę faceci myślą o najnowszych trendach w modzie? Jakie damskie buty najbardziej ich kręcą, a czego nie znoszą w naszych szafach? A sami jak się ubierają? Sporo ciekawych wątków, prawda? Odpowiedzi na te wszystkie pytania w naszej sondzie.

Nasza redaktorka postanowiła zmierzyć się z tematem osobiście. Wyruszyła z kamerą i mikrofonem na ulicę, żeby przepytać panów o to, co im się podoba, a co nie w naszych codziennych stylówkach. Co udało jej się wyciągnąć od panów – same zobaczcie.

