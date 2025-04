O czym naprawdę myślą mężczyźni? Co im się podoba, a czego skrycie nie cierpią? Co sądzą o najnowszych trendach w modzie, jak chcieliby, żeby ubierała się ich dziewczyna, do czego za nic w świecie się nie przyznają w łóżku… Rusza nowy cykl „Polki pytają – faceci odpowiadają”.

Jest o co pytać! I zamierzamy w naszym nowym cyklu zadawać bardzo różne - mniej i bardzie kontrowersyjne pytania - facetom, tym zwykłym, normalnym, których każda z nas codziennie mija na ulicach swojego miasta.

Z mikrofonem w ręku, kamerą i listą gorących pytań zamierzamy wyciągać od męskiej części społeczeństwa, co się da.

Śledźcie nasz nowy cykl. Pewnie nie zawsze będzie do końca poważnie, ale na pewno szczerze i otwarcie poruszymy mnóstwo tematów. Któryś na pewno was zainteresuje.



Na pierwszy ogień idą dziewczyny z internetu, o których ostatnio trochę się mówi. Zapytaliśmy facetów, co sądzą o polskiej Barbie, czyli Anelli oraz o siostrach Godlewskich.

Obejrzyjcie wideo i same zobaczcie, co powiedzieli nam faceci!

