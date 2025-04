15-latka z Oklahoma City w USA zmarła po przedawkowaniu popularnego leku na alergię - Bendaryl. Nastolatka wzięła udział w „Benadryl Challenge”, czyli wyzwaniu, które robi furorę na platformie społecznościowej Tik Tok.

Ofiara śmiertelna „Benadryl Challenge”

Na czym polega nowy trend? Chodzi w niej o połknięcie tak wielu pastylek leku, by doprowadzić się do stanu odurzenia narkotycznego. O sprawie z 15-latką poinformował „Daily Mail”, który ostrzega, że przedawkowanie Benadrylu może wywołać atak serca, drgawki, udar, uszkodzenie mózgu, a nawet potencjalnie doprowadzić do śmierci.

Tak właśnie było w przypadku 15-latki z Oklahoma City. Rodzina dziewczynki zapewnia, że nigdy nie eksperymentowała z narkotykami, była mocno wierząca i miała świetne oceny. Zainspirowana wyzwaniem na TikToku wzięła nadmiar Benadrylu, a nagranie ze swojej „narkotycznej podróży” opublikowała na platformie. Po jej śmierci nagranie zostało usunięte.

Rzecznik TikToka w oświadczeniu prasowym poinformował, że platforma po raz pierwszy dowiedziała się o wyzwaniu w maju i usunęła wówczas cały kontent z nim związany. Od tego czasu pracownicy na bieżąco monitorowali sytuację.

Jak wyjaśniamy w naszych wytycznych dla społeczności, nie zezwalamy na treści, które zachęcają, promują lub gloryfikują niebezpieczne wyzwania, które mogą prowadzić do obrażeń - poinformował rzecznik platformy

Co to jest Benadryl?

Benadryl to popularny w Stanach Zjednoczonych i w Europie lek antyhistaminowy, sprzedawany bez recepty. Substancją czynną leku jest difenhydramina, która przyjęta w zbyt dużej dawce może wywołać efekty podobne do narkotyków psychodelicznych.

