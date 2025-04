Towar niezgodny z zamówieniem? Reklamuj i nie odpuszczaj!

Zamówiłam niedawno w restauracji sushi z dowozem do domu. Zapłaciłam niemało. Nie dość, że przyjechało po trzech godzinach i było ciepłe i wymemłane, to dodatkowo brakowało w każdym zestawie po 6 kawałków. Towar jak nic niezgodny z zamówieniem. Złożyłam reklamację. I… zostałam kompletnie zlekceważona. Aż do czasu…