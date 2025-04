Fani brytyjskiego brandu będą zamawiać ubrania tej marki przez internet, Jedyny działający w Polsce sklep marki Topshop (w Złotych Tarasach w Warszawie), który działał na polskim rynku od 9 lat, będzie otwarty jeszcze do 29 stycznia br. To ostatnie dni, kiedy możesz kupić ciuch tej marki w Polsce.

Działa w 100 krajach, rezygnuje z Polski

O ile wielu z nas w ogóle nie odwiedzało tego butiku, o tyle część naprawdę uważała go jako przedsmak światowej mody. Naturalną koleją rzeczy jest podejmowanie decyzji biznesowych na korzyść marki, jedynie może martwić, dlaczego coraz więcej międzynarodowych firm opuszcza Polskę. Kwestia asortymentu? Trendu robienia zakupów przez internet?

Czemu światowe brandy uciekają z polskiego rynku?

To działanie defensywne ze strony głównie brytyjskich firm. To już kolejna marka odzieżowa rodem z Wysp Brytyjskich, która żegna się z Polską. W 2015 roku zniknęły sklepy River Island. Kilka miesięcy o powolnym wygaszaniu działalności poinformowali przedstawiciele sieciówki Marks & Spencer, którzy ogłosili, że przymierzają się do zamknięcia 53 sklepów, w tym 11 w Polsce.

- Nasza działalność w Polsce jest nie do utrzymania. Zdajemy sobie sprawę z wpływu proponowanych w Polsce zmian na naszych pracowników i będziemy chcieli uzyskać ich opinie na temat naszej propozycji - podkreśliła firma w komunikacie. Trwa powolne wycofywanie działalności, ale Topshop, z racji że ulokował swój sklep tylko w jednym miejscu w Warszawie, zdecydował się na ostateczną datę jego zamknięcia - 29 stycznia. Ruszyły tam wyprzedaże.

Polityka Wielkiej Brytanii zamyka furtkę modowym koncernom

Zagraniczna prasa rozpisuje się na temat wpływu Brexitu na działalność brytyjskich odzieżówek w krajach UE i odwrotnie. Funt upadł w 2016 roku do najniższego poziomu od 1985 roku, a dolar zyskuje. To w wielu przypadkach podstawowa waluta, w jakiej rozlicza się biznes mody. Same tylko brytyjskie firmy aż 75 procent surowców pozyskują w Azji, co rozliczają w dolarach... Pod wpływem Brexitu moda stanie się droższa, utrudniony eksport to przeszkoda czasem nie do pokonania. Skala strat czekających brytyjską modę jest przerażająca.

Topshop to część Arcadia Group, do której należą jeszcze inne marki modowe, m.in. Dorothy Perkins, Miss Selfridge czy Wallis. Czy one też znikną z polskich galerii handlowych?

