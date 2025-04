Czekałam na ten dzień od 15 stycznia tego roku. Tak, jak rzesze młodych ludzi, którzy właśnie 15 stycznia chodzili po Polsce z puszkami WOŚP. Festiwal Woodstock jest cudownym podziękowaniem dla wolontariuszy za ich zimową pracę (też podziękowaniem dla „moich” wolontariuszy ze sztabu #3695). Jest również dla wszystkich, którzy wrzucali do puszek. W tym roku wrzuciliśmy do nich rekorodowo dużo - 105 milionów złotych!

Reklama

Co dokładnie zrobił WOŚP w czasie ostatnich 25 lat? Te liczby robią wrażenie!

Już drugi raz jestem na festiwalu z dwójką dzieci. Jest tak dobrze! Nie, nie umiem opisać emocji, które nam tu towarzyszą. Ale tak, mamy wrażenie, że bierzemy udział w czymś, co absolutnie będzie LE-GEN-DAR-NE. Już jest.

Nie byliście? Oglądacie stronnicze relacje w TVP (jeśli coś pokazują, to na pewno „w krzywym zwierciadle”, podobnie, jak wtedy, gdy wymazali serduszko WOŚP z kurtki osoby występującej przed kamerą)? Zobaczcie teledysk, który powstał przed tegorocznym, 23. Przystankiem Woodstock.

7 rzeczy, za które pokochałam Przystanek Woodstock (od pierwszego wejrzenia i na zawsze)

Autorem piosenki i reżyserem klipu jest popularny twórca internetowy – Maciej Dąbrowski (Człowiek Warga). W teledysku zagrali również znani YouTuberzy: Red Lipstick Monster i Izak, gościnnie pojawił się też Jurek Owsiak.

Twórcy klipu zapraszają do obejrzenia historii o tym, jak magia Przystanku Woodstock inspiruje wszystkich ludzi niezależnie od wykonywanego zawodu, wieku, płci i preferencji muzycznych. YouTuber Maciek Dąbrowski wciela się w superbohatera, który zabiera wszystkich w podróż na Przystanek Woodstock, by przeżyć razem niezapomniane chwile.

W tym roku Play na festiwalu zagra pod hasłem łączenia pokoleń. Podczas pierwszego dnia festiwalu na scenie pojawią się także Legendy Woodstocku - osobowości, które tworzą historię Przystanku Woodstock. Wykonają również piosenkę “To będzie legendarne” na żywo na scenie festiwalu razem z Maćkiem Dąbrowskim i Jurkiem Owsiakiem.

Ma moc, prawda? Mój ulubiony fragment to „dziadkowe peace and love tylko tu, tyle lat, wciąż aktualne”. Dziadkowe?! W peace and love wierzę ja i moje nastoletnie dzieci. I tłumy uśmiechniętych ludzi, którzy zaczynają dziś wspaniałą, kolorową zabawę w Kostrzynie nad Odrą. I nikt, żadne barierki, naciski tego nie zniszczą. Do końca świata i o jeden dzień dłużej!

Reklama

Polecamy! A tu zobaczcie, jak nasz sztab (m.in. z Edytą Herbuś, Anią Dereszowską i Kasią Zielińską szalał w czasie 25. finału!)