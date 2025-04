WOŚP zebrał już 3 150 385 zł! (http://www.tvn24.pl)

25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się z 62 418 767 złotych na koncie.

W 2016 roku uzbierało się aż 72 miliony 696 tysiące 501 złotych i 53 grosze. Jest szansa na kolejny rekord? WOŚP potrzebuje minimum kilka dni - by móc to oszacować. Ostateczną sumę poznamy dopiero na początku marca.

Do dnia 25 finału Orkiestra zebrała 720 milionów złotych na sprzęt medyczny dla polskich szpitali, co za to kupiono, komu uratowano życie - te liczby naprawdę robią wrażenie!

Na co dokładnie idą pieniądze zebrana przez WOŚP - sprawdziliśmy.

Ile zebrał sztab Polki.pl i Babyonline.pl dla WOŚP?

W 58-osobowym sztabie redaktor naczelna portalu Polki.pl Magda Klimkowska pracowała przez cały dzień. Strudzeni wolontariusze mogli na ul. Wiejskiej 19 w siedzibie Wydawnictwa Edipresse Polska otrzymać napoje i przekąski.

- Pobiliśmy zeszłoroczny rekord, mamy zebrane 120 tys. zł! W ubiegłym roku było to „tylko” 50 tys. zł - mówi szczęśliwa Magda Klimkowska.

Jak wspomina 25 finał?

- Dobre nastroje, fajna atmosfera, była moc! - uśmiecha się. - Ale dzień zaczął się od odwiedzin... policji. Spokojnie, policjanci jako pierwsi wrzucili pieniądze do naszej puszki. Przyszli zapytać, czy wszystko OK i powiedzieć, że gdyby coś się działo, mamy dzwonić - dodaje redaktor naczelna Polki.pl.

Takich sztabów jak nasz było w niedzielę około 1600. A w Polsce i na świecie na ulice kwestować wyszło ponad 120 tys. wolontariuszy. W tym także wolontariuszki Polki.pl - Anna Dereszowska, Katarzyna Zielińska i Edyta Herbuś. Gwiazdy zbierały datki na rzecz WOŚP na ulicach Warszawy. Można było osobiście wrzucić im do puszki pieniądze, a nawet zrobić sobie z nimi wspólne zdjęcia :)

Edyta Herbuś kwestowała na ulicy Mokotowskiej, Kasia Zielińska kręciła się w okolicy placu Zbawiciela, a Anna Dereszowska od 11.00 była na Saskiej Kępie przy pomniku Agnieszki Osieckiej.

Gwiazdy wspierają WOŚP - kto w tym roku i jak angażuje się w pomoc fundacji Owsiaka?

Co się działo - 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W tym roku WOŚP wyjątkowo grał w trzecią niedzielę stycznia. I w środku zimy zrobił nie tylko letnią zadymę, ale wręcz brazylijski karnawał! „Jednoczymy Polaków od 25 lat” - mówił Jerzy Owsiak. I to było widać na ulicach.

15 stycznia odbyło się tysiące koncertów, aukcji, licytacji, wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych w Polsce, w Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii czy Belgii, mnóstwo emocji, wzruszeń, radości.

Centrum wydarzeń tegorocznego WOŚP była scena pod Pałacem Kultury i Nauki w stolicy. Tradycyjnie o 20.00 puszczono Światełko do Nieba.

Od godziny 14.00 - koncerty. Wystąpili: Antyradio Coverband, Romantycy Lekkich Obyczajów (14.30), Vavamuffin (15.00), Łąki Łan (15.30), Farben Lehre (16.00), Urszula (16.35), Acid Drinkers (17.10), Hunter (17.45), Tabu (18.20), Happysad, (18.55), Enej (19.30), Organek (20.05), Lao Che (20.40), Bednarek (21.10), Big Cyc (21.40).

Po południu odbył się 11. Bieg „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”, a także liczne happeningi i imprezy (skoki, rajdy, pokaz mody, turniej piłki, sadzenie drzewek). Transmisję wydarzeń od rana transmitowano na kanałach TVN.

Jak wesprzeć WOŚP nie tylko 15 stycznia?

Oczywiście można było przyłączyć się do tej największej, jednodniowej zbiórki na świecie, wrzucając do puszki złotówkę, dwie lub dziesięć. Można było też wpłacić darowiznę za pomocą aplikacji, SMS-a lub przelewu online. Albo wziąć udział w licytacjach na aukcje.wosp.org.pl. Polki.pl i Babyonline.pl też przygotowały aukcje dla WOŚP (do wylicytowania m.in. szpilki Anety Kręglickiej, kombinezon La Manii, garnitur Marty Żmudy Trzebiatowskiej i sesja zdjęciowa twojego dziecka do magazynu „Mamo, to Ja”). Niektóre licytacje trwają do 22 stycznia - nadal można wziąć w nich udział.

„Wspólnie sprawiliśmy, że ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Każda sekunda była bezcenna!” - mówił Jurek Owsiak o 25 finale WOŚP i dodał: - Dziękuję wam z całego serca!

My też dziękujemy wszystkim, którzy wrzucili pieniądze do puszek wolontariuszy sztabu Polki.pl!

Sie ma!

Co warto wiedzieć o WOŚP i 25. finale?

