Koncerny farmaceutyczne z całego świata prześcigają się w przygotowaniu skutecznej szczepionki na Covid-19, która mogłaby pomóc walczyć z globalną pandemią. Sukces w tej dziedzinie odniosła już Rosja, która zapewnia, że ma gotowy specyfik, który lada moment będzie w sprzedaży. Równie dobrze szło koncernowi AstraZeneca. Ich szczepionka trafiła bowiem do ostatniej fazy testów na ludziach. Teraz media z całego świata donoszą, że te zostaną jednak wstrzymane.

Jak informuje CNN, brytyjsko-szwedzki koncern wstrzymał testy kliniczne eksperymentalnej szczepionki na koronawirusa. Wszystko przez to, że u jednego z ochotników, wykryto groźne skutki uboczne.

Koncern stworzył szczepionkę na Covid-19 przy współpracy z naukowcami z uniwersytetu w Oxfordzie. To właśnie w Wielkiej Brytanii wykryto u jednego z ochotników, którzy przyjęli szczepionkę, groźny dla życia skutek uboczny. Nie ujawniono jednak, o jaki dokładnie chodzi. Zagraniczne media zapewniają jednak, że testowany pacjent wrócił już do zdrowia i nie zagraża mu niebezpieczeństwo.

Naukowcy przekonują, że wstrzymanie testów szczepionki na tym etapie znacznie opóźni koniec fazy wypróbowywania szczepionki. AstraZeneca informowało, że wprowadzenie szczepionki na rynek może nastąpić do końca roku, lub na początku przyszłego.Teraz musimy liczyć się z minimum kilkutygodniowym opóźnieniem.

