Na co dzień pracuję jako redaktor kulinarny, który zgłębia nowe techniki i przepisy kulinarne, które ułatwiają wam przygotowanie ciekawych i sprawdzonych potraw. Nie jestem geek’iem komputerowym, ale cenię sobie jakość, funkcjonalność i design urządzeń, które ułatwiają moją pracę. Miałam okazję przetestować notebook PS42 Modern – zobaczcie, jak się sprawdził!

Moje pierwsze wrażenie

Zapakowany w białe, eleganckie pudełko był zapowiedzią czegoś wysublimowanego i niezwykle kobiecego. Lekkie, szczotkowane aluminium sprawia, że obudowa wygląda niezwykle ciekawie i pasuje do minimalistycznych wnętrz. Byłam pozytywnie zaskoczona tym, że waży jedynie 1,19 kg, co ułatwi mi zabranie go w podróż. Na co dzień zmagam się z chorym odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, dlatego tak ważne dla mnie jest, aby sprzęt był poręczny i lekki.

Wydajność

Nie ukrywam, że to jedna z ważniejszych kategorii. Ucieszyłam się, gdy podczas długiej, nieprzerwanej pracy, komputer wytrzymał na naładowanej baterii nie tylko 8 godzin w pracy. Działał nawet ponad 10, bez konieczności szybkiego sięgania po ładowarkę komputerową. To wszystko dzięki akumulatorowi litowo-polimerowemu o pojemności 50Wh. Dodatkowo wzmocniona wydajność dzięki procesorowi modelu Intel® Core™ i7 ósmej generacji oraz ultraszybkiemu dyskowi SSD. To sprawiło, że notebook uruchamiał się błyskawicznie, bez zbędnego denerwowania się, że kolejna karta przeglądarki ładuje się z trudnością.

Obróbka graficzna

Zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym, zajmuję się fotografią kulinarną. To wymagające zadanie, zwłaszcza gdy światło dzienne nie sprzyja i należy odpowiednio doświetlić przyrządzone desery lub inne potrawy. Przygotowywane zdjęcia wymagają edycji, dlatego istotne jest, aby program graficzny, na jakim pracuje działał sprawnie i bez zarzutu. Układ graficzny NVIDIA® GeForce® MX150 zapewnia do 4 razy wyższą wydajność w porównaniu ze zintegrowaną grafiką. To pozwoliło mi na szybką, bezawaryjna pracę, którą wykonałam z nieukrywaną przyjemnością.

Multimedialne okno na świat

Kiedy pierwszy raz uruchomiłam notebook PS42 Modern, zwróciłam uwagę na jego cienkoramkową budowę, która ma zaledwie 5,7 mm. 14 calowy ekran w niewielkiej obudowie to zdecydowana zaleta i inteligentne wykorzystanie czynnej powierzchni wyświetlacza. Nawet podczas podróży wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD z powłoką antyrefleksyjną pozwolił na sprawną pracę bez konieczności dostosowywania miejsca, ze względu na odbijające światło. To zdecydowana zaleta, która pozwala cieszyć się notebookiem nawet w nie do końca komfortowych warunkach!

