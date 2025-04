26 zakażeń koronawirusem w Polsce - tak bilans wygląda na dzień 11 marca. Sanepid rozpowszechnia informacje dotyczące zachowań prewencyjnych i odpowiednich środków ostrożności. Nie wszystkim jednak równie łatwo będzie się do nich stosować. Przeszkodzić w tym może pewien nerwowy nawyk.

Reklama

Obgryzanie paznokci a koronawirus

Chodzi o obgryzanie paznokci. Jest to jeden z najpopularniejszych nawyków na tle nerwowym. Kiedy ktoś mocno się stresuje, jego dłoń automatycznie wędruje do ust. Najczęściej robi to bezwiednie i nie ma nad tym zbyt dużej kontroli.

Pod paznokciami gromadzą się duże ilości bakterii i brudu. Będąc w miejscach publicznych dotykamy wielu przedmiotów, które miały kontakt z innymi ludźmi, również nosicielami wirusa. Klamki, stoliki, poręcze w komunikacji miejskiej - wszędzie mogą znajdować się groźne dla naszego zdrowia drobnoustroje. Dlatego ważne jest, żeby nie dotykać nieumytymi dłońmi twarzy, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Jak zapobiegać zachorowaniu na koronawirusa?

Żeby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, należy ograniczyć kontakt z osobami przebywającymi w miejscach, w których doszło do zakażenia. Jeśli widzisz kogoś, kto ma kaszel i trudności z oddychaniem - zachowaj od niego minimum 1,5 metra odległości.

Jednocześnie koniecznym jest dbanie o odpowiednią higienę. Częste mycie rąk i stosowanie żelu odkażającego (przeczytaj: Jak zrobić domowy żel antybakteryjny?) powinno wejść ci w krew. Ręce należy myć przez 30 sekund, ciepłą wodą z mydłem. Ważne jest także wzmacnianie odporności organizmu. Przyjmowanie odpowiednich suplementów, witamin, dbanie o regularny sen i zdrową dietę.

Objawy koronawirusa

Wirus SARS-CoV-2 powoduje chorobę COVID-19. Dotyka ona szczególnie osoby starsze i z osłabionym systemem immunologicznym. Objawy przypominają grypę lub inne infekcje górnych dróg oddechowych. Dominuje wysoka gorączka (powyżej 38 stopni Celsjusza), suchy kaszel i duszności.

Reklama

Zobacz więcej na temat koronawirusa: