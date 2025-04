Kolor oczu to jedna z najbardziej indywidualnych i charakterystycznych dla nas cech, której opis znajduje się nawet w dokumentach państwowych. Nie możemy jej sobie wybrać, a to, jakiej barwy będziemy mieć tęczówkę zależy przede wszystkim od genetyki i pochodzenia. Okazuje się jednak, że jest jeden kolor oczu, którego posiadanie może sprawiać, że powinniśmy czuć się naprawdę wyjątkowo. Ma go tylko 1% populacji.

Najrzadszy kolor oczu na świecie

Częstotliwość występowania danego koloru oczu sprawdził serwis worldatlas.com, którzy przyjrzał się dostępnym statystykom na ten temat. Ich ranking dotyczy klasycznych kolorów, które najczęściej pojawiają się w danych osobowych. Który z nich jest najpopularniejszy, a który najrzadszy?

Najczęściej można spotkać na świecie oczy brązowe. Zgodnie ze statystykami, ma je od od 55 do 79% ludzkości. Dotyczy to głównie mieszkańców Azji i Afryki, gdzie ciemna tęczówka zdecydowanie dominuje.

Drugie miejsce w rankingu zajmują niebieskie oczy. Ich posiadaczy jest jednak zdecydowanie mniej, bo od 8 do 10% ludzi. Ten kolor najczęściej pojawia się u mieszkańców Centralnej Europy, Ameryki Północnej i Skandynawii.

Trzecim, znacznie rzadszym kolorem jest barwa zielona, która charakteryzuje zaledwie 2% populacji. Zielone oczy najczęściej mają mieszkańcy Północnej i Zachodniej Europy. Jeśli macie tęczówkę tej barwy, możecie czuć się naprawdę wyróżnieni.

Z danych. portalu wynika jednak jasno, że najrzadziej występującym kolorem oczu na świecie jest... szary. Może się nim pochwalić mniej niż 1% mieszkańców globu. Pojawia się głównie w Północnej i Wschodniej Europie. Zdecydowanie rzadziej w Ameryce Północnej.

