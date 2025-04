Kyrsten Lindstrom z Illinois w USA to 21-letnia siatkarka i modelka. Jej poczynania w mediach społecznościowych śledzi kilkanaście tysięcy osób, które nie ukrywają, że do młodej kobiety przyciągnął ich... jej nietypowy wzrost.

Prawie dwumetrowa modelka o swoim wzroście

Kyrsten ma aż 193 cm wzrostu, a w szpilkach przekracza magiczną granicę 2 metrów. Nie ma z tego powodu kompleksów, a w rozmowie z „Daily Mail” przyznała, że kocha swoje ciało i nie czuje się źle z tym, że jej wzrost przekracza znacznie średnią światową.

Nie zawsze tak było. 21-latka zdradziła, że w szkole czuła się źle z tym, że jest wyższa od większości rówieśników, którzy często wytykali jej wymiary. W końcu Kyrsten przy pomocy rodziny i przyjaciół zaakceptowała swój wygląd i wykorzystała go na swoją korzyść. Zaczęła zawodowo grać w siatkówkę i pracować jako modelka. Dziś kocha swój wygląd i uwielbia nosić szpilki.

Czułam się inna od swoich rówieśników, widziałam, że do nich nie pasuję. Nie było mi z tym lekko. Później zaczęłam grać w siatkówkę i wszystko się zmieniło. Tam wszystkie dziewczyny były wysokie. Poczułam się wsród swoich - powiedziała Lindstrom dla „Daily Mail”

Niemal dwumetrowa modelka o swoim mężu

Kyrsten w 2019 roku wyszła za mąż za swoją wielką miłość, która jest od niej... prawie o głowę niższa. Wybranek modelki ma 180 cm wzrostu, co często bywa powodem drwin internautów. 21-latka podkreśla jednak, że dla niej liczy się uczucie i fakt, że jej partner jest jej najlepszym przyjacielem. Jego wzrost nie stanowi dla niej żadnej przeszkody.

Mój mąż kocha mój wzrost i uważa, że jest to najlepsza rzecz na świecie. Często mówi mi, że kocha moje długie nogi, a ja jestem najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widział. To naprawdę urocze - powiedziała Kyrsten

