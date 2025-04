Kiedy myślimy o zakonnicach, zwykle przed oczami mamy pełne powagi kobiety, które skupiają się na swoim powołaniu i życiu klasztornym. Karmelitanki z Vogelenzang postanowiły przełamać ten stereotyp i założyły konto na TikToku, gdzie udowadniają, że zakonnice też potrafią żartować.

Reklama

Zakonnice robią karierę na TikToku

Kanał „nuntokerek”, jak same siebie nazywają, nosi nazwę @carmeldcj i obserwuje go już ponad 215 tys. internautów. Filmiki opublikowane dotąd przez siostry zebrały prawie 4 mln polubień i kilkanaście milionów wyświetleń. W rozmowie z portalem i-d.vice.com siostry zdradziły, skąd chęć do dołączenia do TikToka.

Na ten nietypowy pomysł wpadła s iostra Hanna, która zajmuje się wszystkimi mediami społecznościowymi zgromadzenia. Pierwsze nagranie opublikowane przez siostrę Hannę powstało jako żart, w odpowiedzi na nagranie innej TikTokerki.

Zobaczyłam nagranie, na którym ta influencerka pokazuje swoją bogatą kolekcję strojów do pracy i na randki. Spytałam pozostałe siostry czy nie byłoby zabawnie, gdybyśmy zrobiły to samo? Dokładnie taki sam filmik, tylko że z nami i w naszych habitach, które nosimy każdego dnia i we wszystkich miejscach - powiedziała siostra Hanna

Nagranie szybko stało się hitem sieci i sprawiło, że karmelitanki tworzą nowe filmiki przynajmniej kilka razy w tygodniu. Pokazują na nim swoje codzienne życie zakonie, ale też własną adaptację TikTokowych trendów.

W większości filmików pojawia się siostra Hanna oraz siostra Sanne, czyli najmłodsze członkini zakonu, ale od czasu do czasu towarzyszy im również sama matka przełożona, która też dała się porwać internetowej zabawie.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Pierwsza modelka plus size w kampanii Victoria's Secret. Jak wygląda Ali Tate Cutler?

Czy Anna Lewandowska ma kompleksy? Trenerka bardzo szczerze odpowiedziała

Modelka ma 183 cm wzrostu i... męża niższego o głowę. Nie przeszkadza jej to w kochaniu swojego wyglądu!