Warszawiacy w końcu doczekają się upragnionych obniżek cen za bilety komunikacji miejskiej. Mniej za podróżowanie zapłacą osoby korzystające z 1 i 2 strefy. Obniżka dotyczy zarówno cen biletów autobusowych, jak i tramwajowych, czy metra. Nowe stawki za bilety mają wejść w życie z początkiem czerwca 2017 roku.

Zniżka na bilety

Mniej za bilety zapłacą tylko ci, którzy korzystają z biletów 1 i 2 strefy. Zobacz, jak zmniejszą się ceny biletów:

30-dniowy imienny normalny:

obecna cena - 210 zł

planowana cena - 180 z

obniżka - 30 zł

30-dniowy bilet Warszawiaka

obecna cena - 196 zł

planowana cena - 166 zł

obniżka - 30 zł

90-dniowy imienny normalny

obecna cena - 536 zł

planowana cena - 460 zł

obniżka - 76 zł

90-dniowy bilet Warszawiaka

obecna cena -482 zł

planowana cena - 406 zł

obniżka - 76 zł

Po co zniżka cen na bilety?

Zniżka na bilety komunikacji miejskiej ma być odpowiedzią na prośby ludzi, którzy wprawdzie mieszkają poza Warszawą, ale prawie codziennie przyjeżdżają do stolicy do pracy. Bilety były stanowczo za drogie. To dlatego ratusz postanowił zmniejszyć ich cenę. Kolejnym powodem jest smog. Obniżenie cen biletów ma być zachęta do korzystania z komunikacji miejskiej, a nie własnego auta, które generuje zanieczyszczania powietrza.

Obniżamy ceny biletów długookresowych ważnych w 1. i 2. strefie. Pasażerowie korzystający z biletów 30-dniowych normalnych zaoszczędzą dzięki temu 30 zł miesięcznie, a użytkownikom biletów 90-dniowych w portfelu pozostanie aż 76 zł. Komunikacja to właściwa alternatywa, na podstawie biletów ZTM można przecież podróżować szybko i sprawnie. I to wszystkimi środkami transportu – Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy

