O bogactwie o. Tadeusza Rydzyka lub jego braku mówi się w Polsce od wielu lat. Zakonnik nie tylko stoi na czele największych mediów katolickich, czyli Radia Maryja i Telewizji Trwam, ale też ma na koncie wiele innych inwestycji.

Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, gdzie ojciec Rydzyk mieszka i jak to miejsce wygląda. Jest skromne, jak na zakonnika przystało, a może opływa w bogactwa?

Dyrektor Radia Maryja mieszka w klasztorze ojców redemptorystów w Toruniu, który znajduje się w zachodniej części miasta tuż obok kościoła św. Józefa. Budynek powstał w 1927 roku i od tego czasu mieszkali w nim zakonnicy. Zmiany nastąpiły w czasie II wojny światowej, kiedy niemieccy żołnierze przekształcili klasztor na koszary, a zakonników więzili.

Chociaż z zewnątrz budynek robi spektakularne wrażenie i jest naprawdę monumentalny, wnętrza są skromne, tak jak na klasztor przystało.

Panie premierze, może pan przyjść do mojego pokoju, zobaczyć jak ja mieszkam. W klasztorze, normalnie: łóżko, szafa, biurko, krzesło. Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo. Jak przyjechałem do Torunia, to przez trzy lata co najmniej spałem na materacu. Nie było łóżka, nie było czasu się postarać, a współbraciom nie chciałem zawracać głowy

– mówił o. Rydzyk o swoim domu