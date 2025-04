Tajemnicza choroba zaatakowała dzieci w USA i w Europie. Lekarze odnotowują kolejne przypadki zakażenia „pediatrycznym wielosystemowym zespołem zapalnym”, jak roboczo nazwano schorzenie. Z jego powodu zmarło już 4 dzieci.

Czym jest tajemnicza choroba atakująca dzieci?

Naukowcy u małych pacjentów zaobserwowali schorzenie, która wynika z ostrego stanu zapalnego w organizmie. Przypomina ona połączenie choroby Kawasakiego oraz zatrucia substancjami toksycznymi.

Choroba Kawasakiego związana jest z zapaleniem tętnic, atakując również serce i inne organy wewnętrzne. Symptomy tego schorzenia to m.in. wysypka, zaczerwienienie języka, gorączka, łuszczenie skóry i problemy z mięśniem sercowym.

Pierwsze przypadki zakażenia pojawiły się w USA, szczególnie w stanie Nowy Jork. Do tej pory odnotowano tam ok. 100 chorych dzieci. Zmarły 3 z nich: 5-letni chłopiec, 7-letni chłopiec i 18-letnia dziewczyna. Niestety, „pediatryczny wielosystemowy zespół zapalny” dotarł już do Europy i zaczyna atakować dzieci na naszym kontynencie. Szczególnie we Włoszech, Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii, gdzie pojawiają się kolejne zakażenia.

We włoskim szpitalu zaobserwowano aż 30% wzrost liczby dzieci przyjętych z powodu rzadkich stanów zapalnych. Naukowcy z Lombardii we Włoszech przyjrzeli się 10 przypadkom. Mali pacjenci mieli takie objawy jak wysoka temperatura, obrzęk dłoni i stóp, wymioty, a także wysypka. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy coraz więcej dzieci cierpi na tę dolegliwość. W Londynie w placówkach medycznych przebywa już 40 pacjentów z objawami tajemniczej choroby.

W Wielkiej Brytanii z powodu nowej choroby zmarł 14-letni chłopiec. O zdrowie walczy też 4-letnia Tayah Fernandes, zaczęła czuć się źle na początku maja. Dziewczynka przebywa obecnie w szpitalu.

Czy tajemnicza choroba u dzieci jest związana z koronawirusem?



Lekarze potwierdzają, że zespół zapalny u dzieci ma związek z koronawirusem. Wykryto go bowiem u 80% pacjentów z tajemniczą chorobą. Zdaniem naukowców jest to najprawdopodobniej bardzo silna i wczesna reakcja młodego układu immunologicznego na SARS-CoV-2.

