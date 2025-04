Jeszcze niedawno informowaliśmy o tym, że Empik wycofuje się z galerii handlowych. Zaraz później do klientów sieci sklepów Reserved i Quiosque także dotarły niepokojące wieści. Otwarcie galerii handlowych 4 maja wcale nie sprawiło, że wszyscy tłumnie ruszyli na shopping, bo zakupy w galeriach handlowych po epidemii wyglądają zupełnie inaczej. W wielu z nich nie można korzystać z przymierzalni ani używać testerów w drogeriach.

Eksperci informują, że zmienił się model sprzedaży, klienci przekonali się do zakupów internetowych i tak szybko nie wrócą do sklepów. I rzeczywiście - w tych stacjonarnych widać pustki mimo promocji i specjalnych środków ostrożności.

Marka, która przygotowuje się do zamknięcia niektórych sklepów to CCC, uwielbiana przez Polki i Polaków sieć sklepów obuwniczych. Grupa już od jakiegoś czasu robi przegląd sieci sprzedażowej i ustala strategię zamykania nierentownych punktów sprzedaży.

Marka jest obecna w wielu krajach także poza Polską, ale z danych przekazanych PAP wynika, że z każdego kraju część sklepów stacjonarnych będzie musiała zniknąć. To znaczy, że także w Polsce część sklepów CCC zostanie zamknięta.

Najwięcej sklepów do zamknięcia wytypowano w Austrii i w Szwajcarii. Cały proces rozpoczął się w pierwszym kwartale tego roku, ale pandemia i rozwój sprzedaży internetowej te działania przyspieszyły.

W komunikacie na stronie sklepu CCC czytamy: