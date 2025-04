Wzrost cen towarów i usług już jest odczuwalny w kieszeniach Polaków. Według szacunków GUS we wrześniu ceny wzrosły o 1,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Ceny rosną szybciej niż przewidywano i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie tendencja została zatrzymana. Co jest powodem wzrostu cen?

Specjaliści wskazują na kilka czynników, które wpłynęły na inflację. Jednym z nich jest wzrost cen prądu (o 50-70%). Podwyżka cen energii elektrycznej skutkuje podwyższeniem kosztów produkcji towarów i usług, a co za tym idzie - wyższymi cenami.

Co podrożało najbardziej?

Wyższe ceny już można obserwować na sklepowych półkach. Według statystyk GUS, które opublikował portal money.pl, największy wzrost dotyczy cen paliw. Olej napędowy kosztuje średnio o 15,6% więcej, benzyna - o 10,5%, a gaz - 10,3%.

Podrożała również żywność. Powodem jest susza, która w tym roku dotknęła wiele krajów europejskich. Najwyższy wzrost cen dotyczy jaj, za które trzeba zapłacić o 21,9% więcej niż rok temu. Wzrosły również ceny warzyw (10,2%), pieczywa (5,6%), mięsa drobiowego (5,4%), masła (2,5%), wędlin (1,7%), makaronu (1,1%) i ryżu (0,9%).

Jakie są przyczyny i skutki inflacji?

Co potaniało?

Jednak wzrosty cen nie dotyczą wszystkich produktów. Odnotowano również spadki. Największa obniżka dotyczy cukru, za którzy płacimy obecnie o 29,4% mniej niż rok temu. Tańsze są także: owoce (5,9%), ubrania (4,1%), wieprzowina (3,6%) i buty (1,8%).

Czy ceny będą dalej rosły?

Czy tendencja wzrostu cen się utrzyma? Wiele na to wskazuje. Jak podaje portal bussinessinsider.pl, powołując się na specjalistów z Santander Banku, istnieje wiele czynników, które sprzyjają inflacji. Wśród nich wymieniane są m.in.: wzrost ceny ropy naftowej, susza, planowane na 2019 wprowadzenie opłaty paliwowej, wzrost cen energii. Szacuje się, że ceny towarów i usług mogą wzrosnąć jeszcze o 0,1-0,2%.

