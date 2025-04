Nie wszyscy postanowili przełożyć datę ślubu na następny rok, a same obostrzenia dla zdecydowanej większości par młodych wyjątkowo krzywdzące nie są. Do tej pory nadal można zaprosić 150 gości. To bardzo duża liczba, a w przypadku jednego weselnika, który jest nosicielem koronawirusa - nawet zbyt duża.

Coraz częściej słyszy się o ogniskach zachorowań właśnie na weselach i innych rodzinnych imprezach. Nie ma co się oszukiwać: po pierwszej fali zachorowań, która nie była wyjątkowo duża, Polacy zaczęli bagatelizować pandemię. Nawet teraz, gdy dziennie odnotowuje się po 600-800 przypadków, nadal mają za nic dystans społeczny i środki ostrożności. Tę sytuację w programie radiowej Jedynki skomentował minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Łukasz Szumowski: cała Polska może stać się czerwoną strefą

Jak przyznaje Łukasz Szumowski, w ostatnich tygodniach poziom transmisji koronawirusa zwiększył się, ale nie jest to jeszcze znaczna różnica. Zwiększenie liczby nowych przypadków dotyczy jednak prawie całego kraju, a jego przyczyna wcale nie jest niewiadomą.

Zmniejszone dystansowanie, brak maseczek, pewna beztroska i niestety wesela, imprezy rodzinne czy kluby, które nie powinny działać, a działają, to są ewidentne źródła, które rozsiewają koronawirusa - mówi w rozmowie z radiem.

Jednocześnie minister zdrowia jasno mówi, że jeśli zasady sanitarne nadal będą w tak rażący sposób lekceważone, czerwonych stref będzie coraz więcej. Decydujące mają się okazać następne dni - nie wiadomo, do kiedy Polacy będą się nawzajem zakażać, a to nie nastąpi, jeśli nie zmieni się sposób ich postępowania.

Im więcej będziemy lekceważyć zasady sanitarne, tym jest większa szansa, że ta czerwień na mapie będzie się rozlewała coraz szerzej, aż w końcu obejmie cały kraj i będziemy mieli znowu obostrzenia dosyć istotne w całej Polsce - dodaje Łukasz Szumowski.

Od soboty 8 sierpnia obostrzenia zostały wprowadzone na terenie 19 powiatów - dotyczą one obowiązku noszenia maseczek oraz ograniczenia ilości osób na wydarzeniach rodzinnych, kulturalnych i sportowych. Mniej osób może też jeździć w komunikacji miejskiej. Obostrzenia nie ominęły też klubów, kin oraz siłowni.

Źródło: polskatimes.pl

