Surfinia jest kuzynką petunii, stworzoną przez japońskich ogrodników - genetyków niewiele ponad 20 lat temu. Jej zwisające ze skrzynek pędy potrafią dorastać nawet do 2 metrów. Wytwarza mnóstwo pąków, w związku z tym kwitnie długo, nawet do przymrozków. Nie jest trudna w uprawie, ale gdy ma za mało składników w glebie lub jest niewłaściwie podlewana, albo narażona na długotrwałe ulewy, może dopaść ją choroba grzybowa. Pierwsze objawy to brązowienie liści.

Surfinia ma brązowe liście

Usuń chore liście i oglądaj roślinę codziennie. Gdy pojawią się kolejne brązowe liście, także je obrywaj i wyrzucaj.

Podlewaj surfinię regularnie, w czasie upałów codziennie, a w skrajnych przypadkach nawet dwa razy dziennie, ale umiarkowanie, aby nie dopuszczać do zalania korzeni. Donice lub skrzynki muszą mieć odpływ. Przy podlewaniu uważaj, aby nie moczyć roślin. Wodę lejemy do podłoża, nie na pędy.

Zasilaj surfinie regularnie nawozem, nawet raz w tygodniu. Gdy jest słabo nawożona, wtedy ulega osłabieniu i nie tylko kiepsko rośnie i kwitnie, ale jest bardziej podatna na wszelkie choroby, w tym grzybowe objawiające się brązowieniem liści. Najlepiej stosować specjalny nawóz do surfinii, zgodnie z zaleceniem producenta.

Usuwaj przekwitnięte kwiaty razem z zawiązkami nasion. Nie tylko dlatego, że brzydko wyglądają, ale dlatego, że gdy surfinia wytwarza nasiona, wtedy osłabia się i jest podatna na choroby a także trudniej zwalczyć już istniejącą chorobę.

Gdy zapowiadane są kilkudniowe deszcze, schowaj surfinię w miejsce suche, jeśli to możliwe.

Gdy po usunięciu brązowych liści szybko pojawiają się nowe, spryskaj surfinię preparatem grzybobójczym, np. Topsin M 500 SC lub Dithane NeoTec 75 WG. Najlepiej oprysk przeprowadzić dwukrotnie, w odstępie 7 dni. Raz można zastosować jeden z tych preparatów a następnym razem drugi.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"