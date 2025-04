Uwaga, przygotujcie chusteczki: ten krótki filmik jest tak samo uroczy, co wzruszający!

Reklama

Od nieufności do pełni szczęścia



Filmik opublikowała na Facebooku organizacja Marin Humane Society, a udostępniła Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! Na video widać, jak nieduża suczka, porzucona wcześniej przez swojego właściciela, chowa się w kącie, uciekając od wolontariuszki. Dopiero gdy ta pokazuje jej odnalezione szczeniaki, suczka – najpierw ostrożnie, ale po chwili pełna energii – podbiega do dzieci i radośnie się z nimi wita, merdając ogonkiem. Jej szczęście jest tak ogromne, że w mgnieniu oka zapomina o wcześniejszym strachu oraz niechęci i już po chwili ufnie tuli się do wolontariuszki. Wygląda, jakby dziękowała jej za okazaną pomoc i przyprowadzenie maluchów.

To spotkanie matki z dziećmi jest kolejnym dowodem na to, jak bardzo zwierzęta w wielu aspektach przypominają ludzi – tak jak my mają swoje uczucia, potrzeby i emocje, potrafią tęsknić i cieszyć się na widok bliskich.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! przypomina, że najlepszym sposobem na ograniczenie bezdomności zwierząt jest sterylizacja i chipowanie. My zaś na koniec chcemy was zachęcić do tego, by nie kupować zwierząt, ale je adoptować ze schronisk – tam czeka jeszcze wiele potrzebujących miłości i domu zwierzaków, które na pewno odwzajemnią każdą okazaną czułość!

Reklama

Te psy wyglądają identycznie jak ich właściciele!