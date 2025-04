We wrześniu 2017 roku ma wejść w życie reforma edukacji, która likwiduje utworzone w 1999 r. gimnazja i wprowadzi ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych - szkoły branżowe I i II stopnia.

Według nauczycieli ustawa jest źle przygotowana, jej wprowadzenie spowoduje chaos, a wielu pedagogów straci pracę. Na piątek, 31 marca zaplanowany jest więc strajk.

ZNP domaga się od MEN deklaracji, że do 2022 r. w szkole nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pracowników niebędących nauczycielami, i że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy nie zmienią się na niekorzyść, nie zostanie im też obniżone wynagrodzenie. Związek chce również podniesienia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli o 10%.

Reforma edukacji wpłynie źle też na przedszkola

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie wspólnie z partią Razem powiedział, że "Związek został zmuszony do zorganizowania tak dramatycznego wydarzenia, jakim jest strajk". Piątkowy strajk będzie prowadzony w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Udział w nim weźmie kilkanaście tysięcy placówek.

Strajk będzie całodzienny. Nauczyciele, którzy wezmą w nim udział, przyjdą do szkół i przedszkoli, ale wstrzymają się od pracy. Odbędą się zamiast tego lekcje wychowawcze lub po prostu zajęcia wolne od wykonywania programu.

Sławomir Broniarz dodał, że:

Wszystkim, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu - bardzo dramatycznym, bardzo spektakularnym, ale niestety koniecznym - chcę serdecznie podziękować i zachęcić ich do wytrwania i do tego, aby nie dali się zastraszyć bezprzykładnej nagonce ze strony kuratorów oświaty i - o zgrozo! - także przedstawicieli Solidarności, związku o ogromnych tradycjach i dorobku, który sprzeniewierzył się idei braci związkowej.

Wszystkim, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu - bardzo dramatycznym, bardzo spektakularnym, ale niestety koniecznym - chcę serdecznie podziękować i zachęcić ich do wytrwania i do tego, aby nie dali się zastraszyć bezprzykładnej nagonce ze strony kuratorów oświaty i - o zgrozo! - także przedstawicieli Solidarności, związku o ogromnych tradycjach i dorobku, który sprzeniewierzył się idei braci związkowej.

Planowany na 31 marca strajk jest legalny, prowadzony zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.