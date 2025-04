„Do matki chłopca, który pomógł dziś mojej córce w autobusie – chciałam podziękować, wspaniale go wychowałaś” – to słowa z otwartego listu, jaki na Facebooku w grupie rodzicielskiej zamieściła pewna matka z USA. Jej nastoletnia córka dostała swój pierwszy okres w autobusie. Nie zorientowała się jednak w porę. Na szczęście obok niej stał chłopiec, który wiedział, jak się zachować i uratował dziewczynkę przed upokorzeniem przed innymi uczniami.

„Moja córka dostała dziś swoją pierwszą miesiączkę, jadąc szkolnym autobusem. Jakiś chłopiec rok od niej starszy, którego ona nawet nie za bardzo znała, wziął ją na bok i dyskretnie na ucho powiedział, że ma z tyłu plamę krwi na spodniach” – napisała matka na Facebooku. Dziewczynka tego nie wiedziała. Chłopiec zdążył zainterweniować, zanim inni uczniowie się zorientowali. Mało tego! Oddał jej swój sweter, żeby mogła przewiązać go na biodrach, tak by niczego nie było widać, i by mogła bez wstydu wysiąść z autobusu i wrócić do domu.

Córka powiedziała, że była zakłopotana i na początku nie chciała przyjąć jego pomocy, ale chłopiec nalegał, tłumacząc jej: ‘Mam siostry, wszystko w porządku! – opowiada mama nastolatki.

Kobieta poprzez Facebooka podziękowała matce nieznanego chłopca za wychowanie tak troskliwego syna. „Tak wiele złego słyszy się i mówi o dzisiejszej młodzieży, ja chciałam podzielić się czymś pozytywnym”.

Ludzie pod postem komentują zachowanie chłopca, nazywając go wręcz bohaterem. „Potrzebujemy więcej takich ludzi na świecie” – ktoś skomentował. „Ten chłopiec wyrośnie na porządnego mężczyznę i męża, szczęściara, która będzie jego żoną” – skomentował ktoś inny.

źródło: DailyMail

