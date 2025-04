Reklama

Skóra na dekolcie jest szczególnie wymagająca, cienka i delikatna. Potrzebuje prostych zabiegów i odżywczych kosmetyków.

Koniecznie peeling

To zabieg niezbędny do tego, by skóra mogła się regenerować.

Wystarczy wykonać go raz w tygodniu. Jeśli zdarzają ci się podrażnienia, nałóż na dekolt na kilka minut delikatny peeling enzymatyczny , który rozpuści martwe komórki naskórka.

, który rozpuści martwe komórki naskórka. W przypadku skóry normalnej z powodzeniem możesz zastosować peeling drobnoziarnisty do twarzy albo zmieszać garść soli z olejem roślinnym. Masować nim skórę okrężnymi ruchami, następnie spłukać.

do twarzy albo zmieszać garść soli z olejem roślinnym. Masować nim skórę okrężnymi ruchami, następnie spłukać. Gdy dekolt ma nierówny koloryt, plamki możesz zastosować na noc intensywniejszy kosmetyk z kwasem glikolowym lub migdałowym, (np. Krem złuszczający, Pharmaceris T). Substancje te złuszczają naskórek i rozjaśniają przebarwienia.

Potem ujędrnianie

Dekolt należy nawilżać codziennie tak, jak cerę.

Jeśli skóra jest przesuszona, oprócz balsamu do ciała (np. z algami, aloesem), nakładaj raz w tygodniu nawilżającą maseczkę (może być ta sama, którą stosujesz do twarzy).

(może być ta sama, którą stosujesz do twarzy). Po 35. roku życia nawilżające balsamy pora zmienić na kremy ujędrniające, które wzmocnią kolagen i elastynę, włókna podporowe skóry. Takie preperaty powinny zawierać witaminy C i E, peptydy i kwas hialuronowy.

włókna podporowe skóry. Takie preperaty powinny zawierać witaminy C i E, peptydy i kwas hialuronowy. Ujędrniające działanie mają też kompresy z octu jabłkowego. Wymieszaj go pół na pół z przegotowaną gorącą wodą. Kiedy płyn wystygnie, nasącz nim gazę i połóż na dekolcie na kwadrans.

Na końcu masaż

Odpowiednia aplikacja jest równie ważna jak kosmetyki, które stosujesz.

Krem czy serum zawsze nakładaj od dołu ku górze. To poprawi krążenie krwi i zapobiegnie wiotczeniu skóry. Prawą dłonią wmasowuj preparat po lewej stronie dekoltu, lewą po przeciwnej. Stosuj delikatne, głaszczące ruchy.

zawsze nakładaj od dołu ku górze. To poprawi krążenie krwi i zapobiegnie wiotczeniu skóry. Prawą dłonią wmasowuj preparat po lewej stronie dekoltu, lewą po przeciwnej. Stosuj delikatne, głaszczące ruchy. Jeśli się spieszysz, masaż możesz wykonać pod prysznicem, co kilka sekund zmieniając wodę z chłodnej na ciepłą i odwrotnie oraz stosując okrężne ruchy.

