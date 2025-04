Do przygotowania domowego octu jabłkowego najlepiej użyć jabłek ekologicznych, o których wiemy, że nie była przy nich stosowana chemia, np. popularnych papierówek czy antonówek. Najlepszy ocet jabłkowy uzyskasz z odmian późniejszych, które są bardziej esencjonalne i słodsze.

Po wstawieniu butelek octu jabłkowego do spiżarni, zaglądaj do nich - jeśli były zbyt wcześnie zakręcone, może gromadzić się w nich gaz. Szczególnie na początku warto odkręcać nakrętkę, by całe powietrze mogło wydostać się na zewnątrz.

Ocet jabłkowy z przepisu babci. To staropolski podstawowy przepis na ocet jabłkowy, który zawsze się udaje.

Składniki:

2 kg jabłek,

1 l wody (tyle, by po dodaniu do słoika zostało trochę miejsca w naczyniu),

5 łyżeczek naturalnego miodu lub cukru (ilość cukru zależy od kwaśności jabłek - jeśli są słodkie, dodaj 1 łyżkę na 1 l wody).

Sposób przygotowania:

Przygotuj zalewę: wlej wodę do garnka, dodaj miód lub cukier i zagotuj. Zdejmij z ognia i zostaw do wystudzenia. Jabłka umyj, przekrój na ćwiartki i usuń gniazda nasienne. Pokrój na cienkie plasterki i włóż do wyparzonego szklanego naczynia (np. słoika). Następnie jabłka zalej zalewą i zakryj papierem lub kawałkiem lnianej/bawełnianej ściereczki i zostaw w ciepłym miejscu (uwaga na muszki owocówki, które są amatorkami takiej zalewy!) Pamiętaj, by w tym czasie fermentujący płyn, co jakiś czas zamieszać. Po 2-3 dniach pojawi się piana - gdy piana zacznie znikać, a owoce brązowieć i przestaną wypływać na wierzch, przefiltruj jabłkowy płyn do garnka przez sitko. Umyj słój i wlej ponownie odlany płyn. Nałóż ściereczkę i ustaw w ciemnym, ciepłym miejscu. Teraz rozpocznie się fermentacja octowa. Po 3-4 tygodniach powinna zacząć się tworzyć zawiesina o złotym kolorze. Gdy jabłkowy płyn zacznie pachnieć octem, to znak, że ocet jabłkowy domowej roboty jest gotowy. Wyjmij matkę octową, a ocet rozlej do ciemnych, szklanych butelek. Ocet jabłkowy przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

fot. Adobe Stock, Madeleine Steinbach

Składniki:

obierki z około 20 jabłek,

1 l wody (tyle, by po dodaniu do słoika zostało trochę miejsca w naczyniu),

5 łyżeczek naturalnego miodu lub cukru.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania zalewy: zagotuj wodę z cukrem i wystudź. Obierki włóż do wyparzonego słoika, mocno je dociskając. Zalej całość syropem cukrowym, zakryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce. Mieszaj codziennie przez następnych 7 dni. Następnie odciśnij roztwór i wyjmij obierki. Przelej do czystego słoika, nałóż ściereczkę i ustaw w ciemnym, ciepłym miejscu. Po około 4 tygodniach, gdy płyn jabłkowy zacznie pachnieć octem, ocet jest gotowy. Wyjmij matkę octową, a ocet jabłkowy przelej do mniejszych butelek. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

Ocet jabłkowy jest z pewnością zdrowszy niż ocet spirytusowy lub kwasek cytrynowy, a ma takie samo zastosowanie. Jakie ma korzyści? Właściwości octu jabłkowego są bardzo szerokie. Reguluje poziom cukru we krwi, można stosować ocet jabłkowy na skórę w celu poprawy jej wyglądu, a także ocet jabłkowy na włosy, robiąc specjalne płukanki.

Jest jeszcze jedna, bardzo ważna i cenna właściwość octu - ocet jabłkowy na odchudzanie. Wykazano, że picie wody z octem jabłkowym pomaga spalać tłuszcz i hamować apetyt.

Domowy ocet powinien mieć piękny, złocisty kolor i być idealnie klarowny. Oznaką zepsucia są plamki pleśni, najczęściej nieregularnie rozmieszczone w naczyniu.

Uwaga! Nie pomyl ich z matką octową, która tworzy się w drugiej fazie produkcji octu, czyli tzw. fermentacji octowej - plamki matki octowej są błyszczące, a pleśń matowa.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.10.2014 przez Weronikę Ulicz.

