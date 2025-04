Ten moment, gdy po całym dniu jesteś w stanie powiedzieć, że to był dobry dzień. To uczucie, gdy pod koniec roku z dumą myślisz: „To był mój rok!”. Radość z sukcesów, gdy wiesz, że Twoja praca jest doceniona, a Ty czujesz satysfakcję. Problemy, które rozwiązujesz. Pasje, które uskrzydlają. Siła, które sprawia, że codziennie rano budzisz się i myślisz, że wszystko możesz i nic nie musisz… Te wszystkie rzeczy, dzięki którym możesz stanąć przed lustrem i powiedzieć: "Jestem spełnioną kobietą".

Pokolenie #SpełnioneMY: kobiety, które wierzą w siebie!

Poczucie spełnienia, jakie czujemy, sprawia, że opinia innych na nasz temat przestaje już być tak ważna, jak była wcześniej. Kobieta spełniona doskonale zna swoją wartość, wie, ile już nauczyło ją życie i jak wiele jeszcze ekscytujących rzeczy przed nią! Inaczej postrzega świat i samą siebie. Lubi siebie: swoje oczy, swój uśmiech, a także… swoje zmarszczki, które świadczą o jej doświadczeniu życiowym.

Z globalnych badań Max Factor wynika, że spełnione kobiety postrzegają piękno nie tylko przez pryzmat urody.

Badania Max Factor potwierdzają, że spełniona kobieta ma świadomość swojej atrakcyjności. Podoba się samej sobie i w zasadzie nic nie chce w sobie zmieniać, bo czuje się piękna! Swoją urodę owszem podkreśla makijażem, ale nie chce się za nim ukrywać. Jej zdaniem make-up ma jedynie podkreślić walory i zakryć mankamenty.

88% kobiet, które wzięły udział w badaniu Max Factor, uważa, że piękno to połączenie wyglądu, osobowości i charyzmy .

. 80% kobiet twierdzi, że wie, kim jest, i czuje się pewna siebie oraz swojego życia.

oraz swojego życia. 90% kobiet twierdzi, że makijaż jest bardzo ważny dla codziennego wyglądu, 65% kobiet maluje się, aby uwydatnić i podkreślić swoje najpiękniejsze cechy. Makijaż nie polega więc na zmianie swojego wyglądu , ale na wzmacnianiu kobiecych cech, tak by kobieta czuła się najlepszą wersją samej siebie.

65% kobiet maluje się, aby uwydatnić i podkreślić swoje najpiękniejsze cechy. , ale na wzmacnianiu kobiecych cech, tak by kobieta czuła się najlepszą wersją samej siebie. 81% kobiet na świecie podziwia kobiety, które zna i spotyka w swoim życiu. Modelki inspirują ok. 10% kobiet, aktorki inspirują 28% kobiet.

Modelki inspirują ok. 10% kobiet, aktorki inspirują 28% kobiet. 86% deklaruje, że nie stara się być nikim innym, lecz akceptuje siebie po prostu za to, kim jest.

Skąd bierzemy uczucie spełnienia?

Przede wszystkim - z naszych własnych doświadczeń życiowych. Kobiety, które wzięły udział w globalnym badaniu Max Factor, deklarują, że to ich własne doświadczenia doprowadziły do przedefiniowania tego, czym dla nich jest ich piękno.

Spełniona w macierzyństwie

Dla wielu kobiet jednym z najważniejszych doświadczeń życiowych jest macierzyństwo. Dziecko pozwala lepiej poznać siebie i określić nowe granice swoich możliwości. O wielkim znaczeniu macierzyństwa mówią obie ambasadorki nowej kampanii Max Factor: Joanna Sobolewska, która jest mamą dwóch córek, i Katarzyna Lackner, mama dorosłej córki. Także Eryka Sokólska - jedna z najbardziej znanych polskich makijażystek i ekspertka marki Max Factor, podkreśliła w wywiadzie dla Polki.pl, że czuje się spełnioną kobietą, bo realizuje się zarówno na polu zawodowym, jak i rodzinnym:

Kocham swoją pracę, ale jestem też mamą i moja roczna córeczka budzi we mnie ogromne pokłady energii, otwiera kolejne klapki w głowie i daje mi radość. Po urodzeniu dziecka zmienia się trochę punkt równowagi i człowiek z odpowiedzialnością traktuje każdą chwilę. Nie chcesz marnować czasu, chcesz dobrze wykorzystać każdą chwilę. Chcesz robić coś ważnego. W byciu mamą poczułam, że w końcu odnalazłam sens swojej egzystencji. Więc tak: w pełni świadomie mogę powiedzieć, że jestem spełniona na każdym polu. - Eryka Sokólska

Spełniona jako kobieta sukcesu

Posiadanie dziecka nie jest jedna warunkiem przynależności do pokolenia #SpełnioneMY. Spełnienie znajdujemy też na innych życiowych polach, m.in. zawodowym. Obie ambasadorki Max Factor to pracujące mamy. Joanna od lat pracuje w warszawskich korporacjach. Katarzyna to kobieta wielu zawodów, aktualnie szefuje działowi administracji w placówce zdrowia we Wrocławiu. Obie przyznają, że praca to dla nich nie tylko źródło utrzymania, ale też wielkiej osobistej satysfakcji.

Ich słowa doskonale wpisują się w wyniki badań Max Factor, z których wynika, że dla spełnionej kobiety, inwestowanie w swój ciągły rozwój, przekłada się na jej poczucie zadowolenia, pewności siebie i samorealizacji.

Kobiety, z którymi rozmawiałam podczas badań prowadzonych dla Max Factor, mają poczucie, że życie stoi przed nimi otworem. Okazuje się, że to właśnie po 30-tym albo po 40-tym roku życia zyskują przeświadczenie, że właśnie teraz jest ich czas. Otwierają własne firmy, zaczynają realizować własne pomysły, często idą na dodatkowe studia, wybrane bardzo świadomie. Czują się samodzielne i mają duże poczucie własnej wartości. To bardzo budujące wyniki badań - mówi Anna Białek z Kantar Millward Brown,

Spełnienie jako pasja

Anna Białek zauważa, że kobiety z pokolenia #SpełnioneMY realizują w życiu swoje pasje, które są nie tylko dodatkowym zajęciem, ale często stanowią najlepszą odskocznię od stresów. Kobieta spełniona to nie tylko zapracowana bizneswomen i kochająca mama, ale to osoba, która oprócz obowiązków zawodowych ma także czas dla siebie. To kobieta, która potrafi się fascynować i inspirować światem - i to właśnie ten świat, pasja oraz hobby budują jej poczucie spełnienia.

„Posiadanie pasji wzmacnia naszą pewność siebie, a to uczucie również jest jednym z warunków poczucia życiowego spełnienia - tłumaczy Anna Białek. - To samonapędzający się mechanizm: kiedy czujemy się pewne siebie, ludzie lepiej nas postrzegają, a to z kolei wzmacnia naszą pewność siebie - i tak w kółko.”

Poznaj kobiety z pokolenia #SpełnioneMy!

Żeby poznać kobiety z pokolenia #SpełnioneMy poprosiliśmy kilka z nich, aby odpowiedziały przed kamerą na ważne pytania: o inspirację, samoakceptację, piękno… Wśród pytanych przez nas kobiet znalazła się m.in. nasza red. naczelna, Magda Klimkowska, poza tym red. naczelna „Urody Życia”, Ania Maruszczeczko, dwie ambasadorki nowej kampanii Max Factor: Joanna Sobolewska i Katarzyna Lackner, makijażystka Max Factor, Eryka Sokólska, a także kilka innych kobiet z pokolenia #SpełnioneMy. Co odpowiedziały?

Obejrzyj nasze wideo i zastanów się, jakie byłyby Twoje odpowiedzi na nasze pytania!

Również należysz do pokolenia #SpełnioneMy? Podziel się z nami opinią w komentarzach!

