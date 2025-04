Wszystko zaczęło się od jednego zdjęcia dodanego na Twittera z podpisem:

Obalamy mit: niemowlęta wcale nie budzą się z powodu głodu!

y'all my man is so cute, look at the selfie he just sent me 😍😍 pic.twitter.com/VHbnk5xLM3

— lourdes (@gossipgriII) 18 września 2017