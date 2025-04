Istnieje przekonanie, że jeśli dziecko zostanie porządnie nakarmione, to nie będzie się budziło w nocy. Tymczasem okazuje się, że wcale tak nie jest - nie warto więc wieczorem na siłę dokarmiać malucha.

Naukowcy ze Swansea University przebadali 715 matek i ich dzieci w wieku 6 - 12 miesięcy. Zwracano uwagę, jakim mlekiem były karmione niemowlęta, oraz jak wiele karmień maluchy otrzymywały w ciągu dnia oraz czy podawano im pokarmy stałe.

Wyniki badań wykazały, że:

Dr Amy Brown, dyrektor programu prowadząca badania, powiedziała:

Wyniki są bardzo interesujące, ponieważ po pierwsze obalają mit, że dzieci w tym wieku powinny przesypiać całe noce, a po drugie, że to, czym są karmione wpływa na sen nocny, oraz, że maluchy budzą się w nocy z powodu głodu.

Co ciekawe okazało się, że dzieci, które otrzymywały więcej mleka czy pokarmów stałych w ciągu dnia, były rzadziej karmione w nocy, a jednak budziły się równie często, jak te, które w ciągu dnia jadły mniej.

Wynika z tego, że maluchy po prostu budzą się w nocy z przyczyn innych niż głód. Podawanie dziecku większych ilości jedzenia nie wpłynie zatem na zmniejszenie częstotliwości nocnych pobudek, natomiast może prowadzić do otyłości.