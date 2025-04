Hakerzy sięgają po coraz bardziej wyrafinowane sposoby wyłudzania danych osobowych Polaków. Portal niebezpiecznik.pl ujawnił kolejną z serii podobnych spraw. Tym razem oszuści rozsyłają wiadomość z informacją o wygranej, wykorzystująca zaufanie do sieci sklepów Biedronka oraz banku PKO PB. Na czym polega proceder?

Wiadomość o wygranej karty „Moja Biedronka” na 1000 zł

Redaktorzy portalu niebezpiecznik.pl otrzymali od swoich czytelników dziesiątki zgłoszeń z informacją o przejrzanej akcji. Do Polaków trafiają wiadomości SMS (z numeru 662 356 048) oraz e-maile o treści:

Gratulacje nasz kliencie. Otrzymujesz mozliwosc otrzmania nagrody karty Moja biedronka w kwocie 1000 zl wejdz na www.pko-bp.pl i kliknij w baner z biedronka (pisownia oryg).

lub

Pragniemy Cię poinformować, że Twoja karta podarunkowa o numerze HXC344/066 z limitem 1 000 zł została przyznana. Prosimy o potwierdzenie swojego adresu e-mail, wówczas karta zostanie wysłana na wskazany przez Ciebie adres zamieszkania.

Po kliknięciu we wskazany link otwiera się strona internetowa, która nie ma nic wspólnego zarówno z marką Biedronka, jak i z bankiem PKO BP. Po wejściu we wspomniany baner Biedronki, pojawia się okno z prośbą o podanie adresu e-mail, a następnie kolejnych danych osobowych.

Oczywiście chodzi o nic innego, jak tylko wyłudzenia danych do celów marketingowych. Informacje zostaną przekazane kolejnym firmom, które szczęśliwego „zwycięzcę” będą zasypywały ofertami reklamowymi.

Co ciekawe, po uzupełnieniu danych, można nawet wybrać marki, od których chce się otrzymywać wiadomości z ofertami. Na otrzymanie „wygranej” nie ma co liczyć. Zamiast otrzymać nagrodę, udostępnimy tylko hakerom nasze dane, co oznacza, że w przyszłości będziemy otrzymywać jeszcze więcej podobnych SMS-ów i e-maili.

