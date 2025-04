Uwaga, to nie jest kolejna promocja sieci Biedronka! W internecie pojawiła się witryna "bony-biedronka.com", oferująca bony zakupowe do Biedronki. Za 5 zł można na niej kupić bony na zakupy o wartości 50 zł. Nie należy z niej korzystać. Choć portal do złudzenia przypomina stronę Biedronki, to nie ma z nią nic wspólnego. To akcja oszustów internetowych, którym zależy na wyłudzeniu danych dostępowych do kont bankowych.

Fałszywe bony do Biedronki

O sprawie poinformował portal Cert.pl, który opisał, jak działają oszuści. Po wejściu na stronę internetową, pojawia się zachęcający baner z informacją o możliwości nabycia bonów zakupowych. Po kliknięciu w niego, internauta zostaje przekierowany na stronę, podszywającą się pod bramkę płatności Dotpay, która również jest bardzo podobna do oryginału. Co więcej, posługuje się certyfikatem SSL (tzw. zielona kłódka w pasku adresu strony internetowej). Po próbie zalogowania do banku, serwis wyłudza dane dostępowe.

Na oficjalnym profilu sieci Biedronka pojawił się komunikat ostrzegający przed korzystaniem z podobnych stron internetowych. W oświadczeniu zaapelowano również, by zgłaszać podobne przypadki.

Drodzy Klienci, niestety wciąż docierają do nas głosy o fałszywych konkursach, których organizatorzy podszywają się pod sieć sklepów Biedronka. Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że o wszystkich organizowanych przez nas akcjach informujemy tutaj – na naszym oficjalnym fanpage’u – i na stronie http://www.biedronka.pl. Jeśli jakaś strona lub akcja wzbudzi Wasze wątpliwości, prosimy o przesłanie informacji. Pozdrawiamy! Biedronka

- czytamy na Facebooku.

Co oznacza zielona kłódka przy adresie strony www?

Podobnych przypadków pojawia się w sieci coraz więcej. Dlatego należy przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania ze stron internetowych. Specjaliści z CERT przypominają, że zielona kłódka przy adresie strony nie gwarantuje bezpieczeństwa. Jest ona jedynie informacją, że połączenie z daną stroną internetową jest szyfrowane.

Certyfikaty SSL typu DV (Domain Validation) nie zawierają informacji o tożsamości podmiotu uruchamiającego dany serwis internetowy, ani jej nie weryfikują. Podczas dokonywania płatności przez Internet należy zachować szczególną ostrożność, a szczególnie zwrócić uwagę na adres bramki płatności w której dokonujemy transakcji

- piszą eksperci od bezpieczeństwa w sieci.

Oznacza to, że podczas dokonywania płatności przez internet, należy zwrócić uwagę nie tylko na obecność zielonej kłódki, ale również na poprawność adresu, pod którym znajduje się dana witryna. Oszuści często posuwają się do stosowania nazw niemal identycznych z oryginalnymi lub kupują domeny z literówkami, których - przy szybkim dokonywaniu płatności internetowej - możemy nie zauważyć.

