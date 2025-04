Obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa zdecydowanie na należą do najbardziej komfortowych dla obywateli. Ograniczają naszą swobodę przemieszczania się i korzystania z usług, do których zdążyliśmy przywyknąć. Mimo to większość osób przyjmuje je z pokorą jako coś niezbędnego do opanowania śmiercionośnego wirusa. Niestety nie wszyscy mają takie podejście.

Prawniczka zamknięta na oddziale psychiatrycznym za krytykę rządowych obostrzeń

Niemiecka prawniczka medyczna Beate Banher 3 kwietnia opublikowała w mediach protest dotyczący rządowych zakazów na czas pandemii. Nawoływała w nim do bojkotu obostrzeń i uparcie twierdziła, że wprowadzone zasady są niewspółmierne do skali problemu oraz nie opierają się na naukowych przesłankach.

Banher uznała, że ograniczenie swobód obywatelskich to łamanie praw człowieka do wolności, a zamykanie małych przedsiębiorstw i sklepów nie pomoże w zwalczaniu pandemii, bo nie zwiększają one ryzyka zakażenia się koronawirusem. Protest miał być zaplanowany na Wielką Sobotę.

13 kwietnia prawniczka zadzwoniła do swojej siostry, opowiadając co spotkało ją w czasie, kiedy zamierzała protestować przeciwko zakazom epidemiologicznym. Jak podaje „Summit News”, Bahner przyznała, że została aresztowana i siłą skierowana na konsultację psychiatryczną w pobliskim ośrodku leczenia chorób psychicznych.

German medical lawyer forcibly *committed to psychiatric institution* for criticizing martial-law and calling for peaceful protests:https://t.co/08ZRzg29lr

— Phil Greaves (@PhilGreaves01) April 15, 2020

Spędziła tam dobę w niesprzyjających warunkach, po czym została wypuszczona i ukarana wysoką grzywną za sprzeciwianie się nakazom rządu. Prawdopodobnie wniesie pozew i będzie dochodzić swoich praw w sądzie.

Obostrzenia związane z koronawirusem w Niemczech

Na terenie całych Niemiec w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa panuje szereg rządowych zakazów. Obywatele pozostają w domach zgodnie z dobrowolną kwarantanną. Odwołano imprezy masowe i ograniczono dostęp do lokali usługowych oraz większości sklepów. Zamknięte są również szkoły i placówki oświatowe. Zakazy pozostają w mocy do 3 maja.

