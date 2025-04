Z pandemią koronawirusa walczą kraje na całym świecie. Wprowadzane restrykcje mają na celu ograniczenie transmisji wirusa, ale wiele z nich budzi kontrowersje. W Korei Południowej system śledzenia pozwala na wysyłanie wiadomości na smartfony, dzięki którym mieszkańcy są informowani o tym, że w pobliżu mogła znajdować się osoba zarażona koronawirusem.

W Polsce od jutra musimy zakrywać usta i nos w miejscach publicznych, a z domu wychodzić tylko w pilnych sprawach. Na razie namiastką technologii w służbie pandemii są drony widoczne w niektórych miastach, ułatwiające partolowanie miejsc rekreacji. O to, że zostaniemy wyposażeni w przepustki czy bransoletki, raczej nie musimy się martwić.

Jak wyglądają przepustki elektroniczne?

Przepustki są przyznawane w systemie elektronicznym, więc mieszkańcy Moskwy otrzymują je drogą internetową. Tym, którzy nie mogą skorzystać z tej opcji, udostępniono drogę telefoniczną i sms-ową. Karnet ma postać kodu składającego się z kombinacji liter i cyfr.

Osobom udającym się do lekarza czy apteki wydaje się kody jednorazowe, osobom codziennie dojeżdżającym do pracy - kody ważne do końca miesiąca.

Przepustka cyfrowa jest konieczna do poruszania się dowolnym rodzajem transportu, w tym taksówkami, rowerem lub motorowerem. Niestety, system kontroli przepustek generuje ogromne kolejki, np. przy wejściu do metra.

Władze Moskwy zapowiadają, że dyskutowane jest zautomatyzowanie systemu.

Cyfrowe karnety są wymagane także przy wjeździe do Moskwy, obowiązują w całym obwodzie moskiewskim. To także powoduje korki na ulicach:

Przepustka nie jest potrzebna tylko w przypadku przemieszczania się pieszo, jednak rekomendowane są tylko konieczne wyjścia z domu.

Jak jest w innych rejonach Rosji?

Z kolei w rejonie Murmańska planowane jest wdrożenie specjalnych bransoletek dla osób zarażonych koronawirusem. Jak donosi RIA Novosti, na zakup elektronicznych bransoletek przeznaczone zostanie 1,5 miliona rubli z funduszu rezerwowego tego regionu.

Zakupionych ma zostać około 120 urządzeń. Murmańsk jest regionem silnie dotkniętym pandemią, w ciągu ostatniej doby liczba przypadków zakażenia podwoiła się.

